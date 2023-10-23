花月嵐拉麵「半價99元」！冬季限定新菜　「買一送一」優惠代碼曝

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而2021年開賣至今熱銷超過十五萬盒的花月嵐拉麵禮盒，11月則將迎接全新「銀次郎魚豚骨拉麵」口味，以黃金比例熬製出底蘊層次豐富的W系湯頭，佐以甜口醬油提味，將香醇濃厚的豚骨湯頭與鮮味十足的魚介醬汁雙雙交融，在家免出門也能2.5分鐘輕鬆上桌開吃。
📌花月嵐台茂店重新開幕「拉麵半價99元」！「買一送一」優惠代碼曝
歡慶台茂店10月24日重新改裝開幕，當天祭出「大蒜拳骨拉麵「半價99元」優惠（原價198元，限額50名）；開幕當日消費滿600元，即可獲得幸運轉盤機會乙次，有機會獲得「限量拉麵碗紀念福袋」、「大蒜拳骨拉麵免費招待券」、「花套餐升級券、「精選配料四選一優惠券」、「大蒜超人不鏽鋼紀念杯」等獎項。
而加入花月嵐LINE好友，10月24日至10月30日，於花月嵐官方LINE帳號輸入優惠代碼「台茂店REOPEN」，還可享精選配料「買一送一」。
📌屯京拉麵週年慶！台中LaLaport店、林口三井店雙人套餐優惠
屯京拉麵台中LaLaport店，即日起至11月5日，迎接LaLaport台中感謝祭，推出雙人套餐優惠價850元（原價1045元），可享「拉麵3選2」超值東京豚骨拉麵／奶油玉米味噌拉麵／麻辣豚骨叉燒拉麵，及「鐵板」山盛炸薯條、「一品」小魚涼拌豆腐，還有「大杯飲料4選2」可樂／檸檬紅茶／烏龍茶／可爾必思。
而屯京拉麵林口三井店超日本週年慶登場，即日起至11月12日，同樣推出雙人套餐優惠價850元（原價1045元），可享「拉麵3選2」超值東京豚骨拉麵／奶油玉米味噌拉麵／麻辣豚骨叉燒拉麵，及「鐵板」山盛炸薯條、「一品」小魚涼拌豆腐，還有「大杯飲料4選2」可樂／檸檬紅茶／烏龍茶／可爾必思。