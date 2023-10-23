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花月嵐拉麵「半價99元」！冬季限定新菜　「買一送一」優惠代碼曝

▲花月嵐推出期間限定肉拉麵、栗子牛五花鐵板炒飯、道豚堀拉麵，歡慶台茂店改裝開幕，大蒜拳骨拉麵「半價99元」；於官方LINE輸入優惠代碼享「買一送一」。屯京拉麵有雙人套餐優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲花月嵐推出期間限定肉拉麵、栗子牛五花鐵板炒飯、道豚堀拉麵，歡慶台茂店改裝開幕，大蒜拳骨拉麵「半價99元」；於官方LINE輸入優惠代碼享「買一送一」。屯京拉麵有雙人套餐優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

日本東京連鎖拉麵店「花月嵐」，即將推出期間限定「肉拉麵」、「栗子牛五花鐵板炒飯」，還有鐵粉最愛的冬季限定「道豚堀拉麵」也回歸；11月還將迎接全新「銀次郎魚豚骨拉麵禮盒」。歡慶台茂店10月24日重新改裝開幕，當天祭出「大蒜拳骨拉麵「半價99元」優惠；於官方LINE輸入優惠代碼「台茂店REOPEN」，還可享精選配料「買一送一」。屯京拉麵則迎接週年慶，於台中LaLaport店、林口三井店推出雙人套餐優惠。

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「花月嵐」又有期間限定新口味！以牛肉、豚骨、雞骨熬製的高湯，搭配豬肉、洋蔥丁、韭菜及半熟味玉，打造的「肉拉麵」濃郁登場；秋季還推出「栗子牛五花鐵板炒飯」，把當季香甜栗子拌炒入牛五花的油脂香氣，再淋上濃郁特調的牡蠣醬油提鮮。鐵粉最愛的冬季限定「道豚堀拉麵」也回歸，在琥珀色醬油湯頭裡，加入滿滿大白菜，搭配叉燒與韭菜，鮮甜有味。同步於全台共22間門市，10月26日起新品上市。

▲「肉拉麵」每份260元。（圖／花月嵐提供）
▲「肉拉麵」每份260元。（圖／花月嵐提供）
而2021年開賣至今熱銷超過十五萬盒的花月嵐拉麵禮盒，11月則將迎接全新「銀次郎魚豚骨拉麵」口味，以黃金比例熬製出底蘊層次豐富的W系湯頭，佐以甜口醬油提味，將香醇濃厚的豚骨湯頭與鮮味十足的魚介醬汁雙雙交融，在家免出門也能2.5分鐘輕鬆上桌開吃。

▲「栗子牛五花鐵板炒飯」每份198元。（圖／花月嵐提供）
▲「栗子牛五花鐵板炒飯」每份198元。（圖／花月嵐提供）
📌花月嵐台茂店重新開幕「拉麵半價99元」！「買一送一」優惠代碼曝
歡慶台茂店10月24日重新改裝開幕，當天祭出「大蒜拳骨拉麵「半價99元」優惠（原價198元，限額50名）；開幕當日消費滿600元，即可獲得幸運轉盤機會乙次，有機會獲得「限量拉麵碗紀念福袋」、「大蒜拳骨拉麵免費招待券」、「花套餐升級券、「精選配料四選一優惠券」、「大蒜超人不鏽鋼紀念杯」等獎項。

而加入花月嵐LINE好友，10月24日至10月30日，於花月嵐官方LINE帳號輸入優惠代碼「台茂店REOPEN」，還可享精選配料「買一送一」。

▲「道豚堀拉麵」每份240元。（圖／花月嵐提供）
▲「道豚堀拉麵」每份240元。（圖／花月嵐提供）
📌屯京拉麵週年慶！台中LaLaport店、林口三井店雙人套餐優惠
屯京拉麵台中LaLaport店，即日起至11月5日，迎接LaLaport台中感謝祭，推出雙人套餐優惠價850元（原價1045元），可享「拉麵3選2」超值東京豚骨拉麵／奶油玉米味噌拉麵／麻辣豚骨叉燒拉麵，及「鐵板」山盛炸薯條、「一品」小魚涼拌豆腐，還有「大杯飲料4選2」可樂／檸檬紅茶／烏龍茶／可爾必思。

▲屯京拉麵台中LaLaport店、林口三井店，祭出雙人套餐優惠。（圖／翻攝自屯京拉麵FB）
▲屯京拉麵台中LaLaport店、林口三井店，祭出雙人套餐優惠。（圖／翻攝自屯京拉麵FB）
而屯京拉麵林口三井店超日本週年慶登場，即日起至11月12日，同樣推出雙人套餐優惠價850元（原價1045元），可享「拉麵3選2」超值東京豚骨拉麵／奶油玉米味噌拉麵／麻辣豚骨叉燒拉麵，及「鐵板」山盛炸薯條、「一品」小魚涼拌豆腐，還有「大杯飲料4選2」可樂／檸檬紅茶／烏龍茶／可爾必思。



一風堂插旗板橋環球店！今天「拉麵買一送一」　全台優惠懶人包

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