關懷獨居長輩 新北板橋郵差重陽節送信也送物資做愛心
為響應新北市政府好日子愛心大平台的社會公益，中華郵政公司板橋郵局及台灣郵政協會今（23）日利用重陽佳節日子，贈送膳食調理包、美食鍋、燜燒罐、保鮮盒和毛毯等民生物資給新北市政府社會局，再轉贈給獨居長輩，表達郵務士深入各偏區天涯海角送郵件包裹外，也順便關懷獨居長輩。
記者吳嘉億／新北報導
板橋郵局長鄭至能表示，全國有2萬6,000多名的郵局員工，為善盡企業社會責任，都非常熱心做公益，郵務士深入各偏區天涯海角送郵件包裹，也順便關懷獨居長輩；說到自己的母親住南投，80多歲了還在當志工，非常體恤老人或獨居長輩的生活需求，還有分布在全國各地的郵務士，除了當綠色信差外，也會趁送信之際關懷長輩。
板橋郵局副局長李炳坤指出，郵局成立愛心公益隊，今年初郵務士在送掛號信到土城一位季姓長輩家中時，發現長輩因不良於行，拄著四腳拐，屋內長期未整理，推滿了雜物和廢棄品，公益隊便前往幫忙整理，還給長輩一個安全舒適的生活空間。
新北市政府社會局長李美珍表示，台灣邁入高齡社會，子女可能在外地打拼或是成家立業搬出去，未來獨居長者的情形會越來越多，市府雖然有許多的關懷服務方案，但仍鼓勵長輩多走出家門，多參與社區活動，子女或親友也要隨時關心長輩。