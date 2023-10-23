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修杰楷拍照技術太差被梧桐妹唾棄　超無奈喊「就長這樣還要嫌」

▲修杰楷拍照技術太差，被賈靜雯大女兒梧桐妹唾棄，講出無奈心聲。（圖／記者蔡依庭攝）
▲修杰楷拍照技術太差，被賈靜雯大女兒梧桐妹唾棄，講出無奈心聲。（圖／記者蔡依庭攝）

記者蔡依庭／台北報導

修杰楷今（23）日出席兒福聯盟「Family We-Time家庭照募集活動」，身為直男攝手，被賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）嫌棄拍照技術很差，但他可不認為，反駁：「不就長這樣，還要嫌我拍得醜。」

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修杰楷出了名的自律狂又愛碎念，大女兒咘咘現在有樣學樣，會學老爸催催催的口吻對待妹妹波妞，總是做自己的波妞根本沒在理老姐，活在自己的世界，不過她們有時會翻爸爸白眼，以及姐妹倆最大的默契應是，如果修杰楷念得太誇張，就會找媽媽賈靜雯打小報告。

▲修杰楷（左）被賈靜雯大女兒梧桐妹像是朋友也像家人。（圖／翻攝梧桐妹IG）
▲修杰楷（左）被賈靜雯大女兒梧桐妹像是朋友也像家人。（圖／翻攝梧桐妹IG）
首部製作的新戲《此時此刻》即將展開宣傳期，修杰楷不擔心照顧小孩的問題，因為已經找好家人當後備救援團隊。他們一家5口家人情感密不可分，也時常有拍攝全家福，只不過現在已是青春少女的梧桐妹超級不滿「大叔」等級的修杰楷拍照技術，不過大叔修杰楷有話要說：「還不就長這樣，還要嫌我拍得醜，我也是可以拍出很好的照片。」

最近他身邊的人都有很多好消息，例如蕭敬騰和經紀人Summer登記結婚，修杰楷坦言事先也不知道；接著是黃迪揚拿下金鐘獎迷你劇男配角獎，這也令他感到非常開心。但還是有比較傷心的消息，他的麻吉麻坤達再次摃龜益智及實境節目主持人獎，修杰楷表示沒有關心對方，因為本身也搞不清楚主持人獎項的分類。

賈靜雯人在成都拍戲。（圖／資料照）
▲賈靜雯人在成都拍戲沒看金鐘獎。（圖／資料照）
他前天是加減看金鐘獎轉播，賈靜雯則在成都拍戲，所以應該是沒收看。今年戲劇類最大爭議，絕對是《台灣犯罪故事》明明是4單元各自有3集，卻入圍長篇影集，讓人認為有失評判標準，然而要報名明年金鐘獎的《此時此刻》似乎也會有要報哪邊的問題，因為該劇也是10單元湊成一部戲，修杰楷其實不知報名規則，笑喊：「不然2邊都報名！」意指是迷你劇類要受理，還是戲劇類要受理，他都可以，只要有入圍就很開心。

另外，賈靜雯去年主演又製作的影集《媽，別鬧了！》在金鐘獎大失利，製作人之一的周銓在慶功宴上表示喜劇比較不吃香。修杰楷今則稱老婆對於沒入圍沒有任何表現，然後他以認為喜劇是很難的劇種，「畢竟很主觀，自己覺得好不好笑」，能夠跟著劇情往前進的故事還是比較好消化，「喜劇確實是比較難，但也是很棒的嘗試。」

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