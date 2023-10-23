捷運工地粉刷廢水汙染中和藤寮坑溝「流白湯」 新北市府開罰
新北市中和區和成路一段的藤寮坑溝，21日接獲民眾通報有白色廢水污染河段，經新北市政府環保局循線稽查，查到為根基營造公司承造台北市政府捷運工程局的捷運設施共構工程，在粉刷牆面後清洗相關器具時，未妥善收集廢水造成污染藤寮坑溝，依違反水污染防治法規定告發，最重可處新臺幣300萬元罰款。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環保局表示，稽查人員到場查察發現排水口處有白色廢水痕跡，沿水路循線往上巡查，研判污染源應是來自於巷內的捷運設施共構工程，在進場稽查後發現工地內的沉沙池呈現白色，業者也坦承稍早粉刷大樓時，因清洗相關油漆桶等器具未妥善收集廢水，殘留油漆經沉沙池流入藤寮坑溝污染環境。
針對廢油漆的處理方法，新北市政府環保局說明，廢油漆在丟棄時應以吸水性報紙、廢布等吸收後，妥善防破防漏包裝，如為施工廠商應委託合格的清除處理業者處理；另如為民眾DIY粉刷，應盛裝在專用垃圾袋給循線垃圾車處理；油漆桶罐如為可回收材質，請交給資源回收車回收。
新北市政府環保局強調，新北市多條河川及市區排水路皆為重要列管對象，若有發現類似情事將前往周遭污染源確認後依法查處告發，維護民眾生活環境品質；民眾若有發現相關污染情事，請即時利用1999市政服務專線報案及提供線索，由市府即時派員前往查處。