宴請立陶宛國會議長　蔡英文：一起為全球繁榮和平盡心力

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蔡英文表示，希米利特是首位訪問台灣的立陶宛現任國會議長，除了將在台灣立法院發表演說，也會在「金融科技論壇」開幕式致詞，很期待希米利特和各位訪賓提供寶貴建言，促進台灣和立陶宛的合作關係。
蔡英文也歡迎立陶宛財政部次長瑪維契娜（Vaida Markevičienė），偕同廠商和協會來訪，讓台灣和立陶宛在金融及數位科技領域，能持續加深合作。
蔡英文強調，這幾年來，台灣和立陶宛有許多實質關係進展。像是互設代表處，也積極拓展雷射產業以及生物科技等領域合作，並且協助立陶宛建構半導體產業能量，成為和台灣緊密關係合作的夥伴，讓雙方產業有更多交流機會。
蔡英文指出，面對地緣政治的改變，台灣也持續運用「中東歐投資基金」，深化和立陶宛經貿關係。我們也看到，立陶宛在今年7月提出的印太戰略報告中提到，立陶宛正尋求加強與臺灣的務實合作關係。
總統感謝立陶宛對臺灣的重視和支持，也特別感謝希米利特議長以及立陶宛政府多次公開支持臺灣的國際參與，展現出對民主夥伴的堅定相挺。台灣和立陶宛是彼此熟悉的朋友，除了共享民主自由價值，立陶宛的巧克力、氣泡水和啤酒等產品，在台灣都很受歡迎。前陣子，她也觀賞立陶宛籃球隊在台灣的比賽。
蔡英文表示，相信台灣和立陶宛相互信任以及共同努力，一定能強化彼此的經濟韌性，也能持續深化夥伴關係，一起為全球繁榮和平更盡一分心力。
最後，蔡英文再次歡迎各位貴賓來訪，今天準備了台灣美食，希望讓大家感受到台灣的文化特色，並祝福這趟訪問有豐富收穫。
隨後，希米利特致詞時表示，立陶宛珍視與台灣的關係，是理念相近、共同站在前線的民主夥伴，雙邊的合作建立在堅實的基礎上，包括互信以及自由、民主、法治和人權等共享價值。當以規則為基礎的世界秩序面臨威權主義政權挑戰的此刻，民主國家更應該跨越地理上的距離，團結在一起。
希米利特指出，台灣和立陶宛積極發展合作，幾年以來已取得一定進展。她相信雙邊合作能帶來更多收穫，並實現真正的互利互惠。雙方在商業及經濟上，尚有許多具潛力的合作領域，此行她率商務訪團來台，相信台灣是半導體及雷射等高附加價值領域的重要合作夥伴。同樣立陶宛也有許多可以貢獻的地方，尤其是科技及創新領域正迅速發展，能成為台灣通往歐洲的門戶。
希米利特認為，台灣與立陶宛的合作關係可以成為一個成功的故事，雙邊的合作是歐洲許多國家的試金石。她相信彼此的努力能證明民主國家團結一致，可以增進彼此力量，並為雙方人民的共同利益帶來實際成果。
希米利特提到，如同總統蔡英文所說，加強立陶宛與印太區域的關係是他們的重要優先事項，而發展與此區域民主國家的關係是重要的主軸。她很高興且感謝台灣如此支持烏克蘭，認為未來以規則為基礎的世界秩序很大程度取決於今天烏克蘭的處境，所以國際民主陣營應同心協力，堅定與烏克蘭站在一起。
最後，希米利特表示，與台灣的良好合作並強化關係，是立陶宛的優先事項。她要再次感謝大家的熱情歡迎，希望此次訪問將為雙邊的成功故事帶來另一個突破。