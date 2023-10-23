朱學恒慘了！餐敘後2度強吻摟抱美女議員　檢方依強制猥褻罪起訴

賴清德上Podcast首曝追妻過程　強調髮型「六四分非中分」

▲賴清德在Podcast節目《不良大叔 Naughty Uncles》上自曝大學期間追求太太的過程，被問及招牌中分頭解釋是「六四分」。（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德在Podcast節目《不良大叔 Naughty Uncles》上自曝大學期間追求太太的過程，被問及招牌中分頭解釋是「六四分」。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日參與Podcast節目《不良大叔 Naughty Uncles》錄製，將在今（23）日晚間9時30分於節目主持人葉丙成的個人臉書直播，節目中賴清德暢談人生經驗，不僅首度曝光追求太太的經驗，也分享招牌髮型的秘密，強調髮型其實是六四分不是中分，另也提及學生時代的叛逆趣事，在節目尾聲賴清德挑戰以流利台語即時轉播棒球比賽，展現資深棒球迷的超強實力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《不良大叔 Naughty Uncles》由雜學校校長蘇仰志、台灣大學電機學系教授葉丙成與兩人共同好友Bird所主持。節目中，賴清德難得分享年少時追求女友的經驗。提及自己大一時就與太太初識，在成功嶺當兵期間雖曾寫信傳情，但僅獲得禮貌性回應，直到大四賴清德才主動邀約她看電影，「我想說我要畢業了，應該去試一下。」賴清德接著說，兩人順利交往後，他曾在女友生日時送上玫瑰花表達心意。對於看見賴清德鐵漢柔情的另一面，三位主持人對此都感到十分新鮮。

節目中，蘇仰志稱讚賴清德的招牌中分頭烏黑蓬鬆，不禁問及髮型的由來。賴清德幽默回道，自己其實也很羨慕蘇仰志的捲髮，因為同時具備貝多芬與愛因斯坦的造型特色。賴清德說明，其實他的髮型是六四分，不是中分，這是由台南的「小鬍子理髮廳」按照頭髮分線所設計的，吹完頭髮後會自然定型，通常不必另抹造型品。

談及學生時代的回憶，賴清德表示，自己國三時來到台北，正好看見三位身穿制服的建中學生，心想「原來這就是建中的感覺，那我認真一點，看考不考得上。」同為建中校友的葉丙成在節目中分享自己的年少往事，眾人也好奇賴清德在建中曾做過哪些叛逆行徑，賴清德笑稱，自己偶爾會翻牆溜到校外吃黑糖冰，但從來沒被教官抓到過，「看來運氣還不錯。」

在節目尾聲，賴清德更大方接受主持人挑戰，以台語即時播報棒球比賽，不僅當場解說比賽戰況、現場氣氛，更詳細介紹知名職棒選手陳金鋒與達比修有的精彩交鋒，席間也與主持人分享「壘包」的台語說法，展現資深棒球迷實力。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，賴清德近期陸續參與Podcast節目專訪，期望藉由多元社群管道，讓民眾有機會了解他的不同面貌。郭雅慧表示，賴清德在《只能喝酒的圖書館》節目中與主持人Ting、Hank談論從政初衷與感悟，該集於日前上線後獲得熱烈迴響，特別的是，雖然賴清德平時不常喝酒，但為了維持節目慣例，不僅主動表示自己願意小酌，更指定台灣青年新創品牌啤酒，表達對青創產業的支持。除此之外，賴清德今年9月也接受《法客電台 by 法律白話文運動》主持人楊貴智、劉珞亦的專訪，深入探討對兩岸議題、居住正義與能源政策等領域的立場與見解。

接見立陶宛國會議長　賴清德：共享民主自由、期待加強全面性合作

他列舉遭網軍出征的被害人一覽表　喊話賴清德：停止對人民的攻擊

揪賴清德曾率內閣拜會柯文哲市府　黃揚明諷：賴是選擇性失憶嗎？

最新民調！賴清德支持度首度跌破3成　只領先柯文哲4.1%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞