賴清德上Podcast首曝追妻過程　強調髮型「六四分非中分」

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節目中，蘇仰志稱讚賴清德的招牌中分頭烏黑蓬鬆，不禁問及髮型的由來。賴清德幽默回道，自己其實也很羨慕蘇仰志的捲髮，因為同時具備貝多芬與愛因斯坦的造型特色。賴清德說明，其實他的髮型是六四分，不是中分，這是由台南的「小鬍子理髮廳」按照頭髮分線所設計的，吹完頭髮後會自然定型，通常不必另抹造型品。
談及學生時代的回憶，賴清德表示，自己國三時來到台北，正好看見三位身穿制服的建中學生，心想「原來這就是建中的感覺，那我認真一點，看考不考得上。」同為建中校友的葉丙成在節目中分享自己的年少往事，眾人也好奇賴清德在建中曾做過哪些叛逆行徑，賴清德笑稱，自己偶爾會翻牆溜到校外吃黑糖冰，但從來沒被教官抓到過，「看來運氣還不錯。」
在節目尾聲，賴清德更大方接受主持人挑戰，以台語即時播報棒球比賽，不僅當場解說比賽戰況、現場氣氛，更詳細介紹知名職棒選手陳金鋒與達比修有的精彩交鋒，席間也與主持人分享「壘包」的台語說法，展現資深棒球迷實力。
賴清德競總發言人郭雅慧表示，賴清德近期陸續參與Podcast節目專訪，期望藉由多元社群管道，讓民眾有機會了解他的不同面貌。郭雅慧表示，賴清德在《只能喝酒的圖書館》節目中與主持人Ting、Hank談論從政初衷與感悟，該集於日前上線後獲得熱烈迴響，特別的是，雖然賴清德平時不常喝酒，但為了維持節目慣例，不僅主動表示自己願意小酌，更指定台灣青年新創品牌啤酒，表達對青創產業的支持。除此之外，賴清德今年9月也接受《法客電台 by 法律白話文運動》主持人楊貴智、劉珞亦的專訪，深入探討對兩岸議題、居住正義與能源政策等領域的立場與見解。