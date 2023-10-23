否認跟國民黨合開記者會　柯文哲出席宮廟活動高唱愛拚才會贏

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資深媒體人王淺秋今天爆料，有國民黨的「長輩」和她說，國民黨與民眾黨將於本周四舉行記者會，但侯友宜競辦、柯文哲競辦都分別否認。柯文哲到達忠興宮平安宴現場時，面對媒體追問也僅隨口回應，沒有啊。
賴佩霞、蘇巧慧、于美人、柯文哲晚間分別赴新北市樹林區參加忠興宮中壇元帥聖誕平安餐會，賴約在7點抵達，蘇巧慧則於30分現身，于美人約在7點40分抵達，賴佩霞與蘇巧慧都互相致意也合照，賴佩霞在席間看到于美人致詞完後也小跳躍與于美人擁抱，隨後離場。
柯文哲在8點到場，民眾黨新北市議員陳世軒也陪同柯文哲出席，不少現場民眾也衝到舞台前看柯文哲、拿起手機拍照，甚至喊「總統好、凍蒜」等，忠興宮主委黃榮利也全程在場，現場席開約百桌。
賴佩霞致詞時特別用台語，她表示，自己的母親是樹林人，自從她離開後已經有二、三十年沒說台語，今天全程致詞用台語，賴說，她是代表鴻海董事長郭台銘來跟大家問安，也祝福大家身體健康，隨後即到台下與現場群眾合照握手互動；賴的台語雖然聽起來不太「輪轉」，陪同在旁的黃榮利也多教學賴的發音，但現場仍非常歡樂。
柯文哲隨後上台簡單致詞，他表示今天很榮幸來此，也沒什麼特別要講的，祝大家平安順利，他說他到這個年紀，覺得平安就是福，這樣就好了，接著他請現場群眾繼續用餐，並在舞台上向群眾舉杯致意。
柯文哲接著在主持人以及在場宮廟幹部的邀請上，高歌「愛拚才會贏」，隨後走到台下，與現場群眾合照，人氣非常熱烈，最後從舞台前要離開也被合照人潮擠得水洩不通，隨後離開，並未再受訪。