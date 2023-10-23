蘋果CEO庫克二度訪中 強調「95%以上產品仍由中國生產」
蘋果新機在中國出現銷售衰退，加上外傳北京欲加強對蘋果軟體監管，蘋果執行長庫克今年二度訪中，並會見會見商務部、工信部以及副總理丁薛祥等官員。根據中國科技媒體報導，庫克在中國訪問期間表示，蘋果95%以上的產品仍在中國製造，同時也參觀了該地區的富士康工廠，中國官媒則報導稱北京當局將全面取消製造業領域外資准入限制，希望蘋果繼續投資中國。
國際中心楊智傑／綜合報導
相隔7個月，蘋果執行長庫克二度訪中，在iPhone15新機銷售略為跌幅的態勢下，這凸顯了蘋果公司與這中國個世界第二大經濟體日益複雜的關係。中國既是蘋果重要的製造中心，同時也是重要的消費市場，但同樣成為重大風險來源。根據中國科技媒體《快科技》報導，庫克在前往位於浙江嘉善，一間主要生產Apple Watch的工廠參觀時表示，蘋果仍有超過95%產品仍在中國製造。
報導指出，今年是蘋果進入中國的30週年，庫克表示非常欣喜，也非常榮幸能夠與中國合作，服務中國客戶和消費者，同時也稱蘋果公司堅持經濟全球化方向，對中國市場前景充滿信心，願在高階製造、數位經濟等領域加強與中國的合作；報導也稱根據研究機構數據，2023年第二季度，中國已超越美國成為iPhone最大的市場。
庫克訪中期間也會見不少中國官員，包含中國商務部長王文濤、國務院院副總理丁薛祥以及金壯龍。丁薛祥表示，「對外開放是中國的基本國策，中國對外開放的大門只會越開越大，中方願為包括蘋果公司在內的外資企業在華發展提供更多機遇，創造更好環境和條件。」