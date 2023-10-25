艾默退出美眾議長角逐　政府面臨關門、援外預算卡關

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但不過短短4個小時，艾默就因為無法取得足夠票數，宣布退出角逐眾議院議長職務。這讓美國眾議院龍頭懸缺確定將進入第4週。
共和黨眾議院極右派因為不滿前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在避免聯邦政府關門的臨時撥款法案上納入極右派的要求，在提出罷免案後，眾議院在3日以216票對210票的些微票數通過這項罷免案，讓麥卡錫成為美國史上首位遭到罷免的眾議長。
但隨後被提名的共和黨眾院第2號人物史卡利塞（Steve Scalise），因為未能獲得在全院表決中當選所需的217張票，宣布退選。
而備受極右派支持的眾院司法委員會主席、美國前總統川普（Donald Trump）盟友喬登（Jim Jordan），在歷經3輪投票皆失利後，於20日遭到共和黨內表決撤銷提名。
艾默今天的退選，不僅意味著共和黨內部分歧嚴重，難尋各方均認可的議長候選人，也意味著眾議院運作持續癱瘓，許多關鍵法案立法程序也都可能因而延宕。
以巴戰爭爆發後，為提供以色列所需的人道與軍事援助，美國總統拜登（Joe Biden）於20日向國會提出高達1060億美元的對外安全計畫，以協助以色列、烏克蘭，並確保邊境安全。
此外，雖然國會通過臨時預算，讓聯邦政府不致在10月1日關門，但臨時預算也僅確保政府運作至11月17日。換句話說，國會必須在期限前批准新財政年度預算，否則聯邦政府將面臨關門危機。至於關係美國國防部預算的國防授權法（NDAA）也需要盡快展開參眾兩院協商，以提出表決，確保五角大廈順利運作。
但這些都需要眾議院先選出龍頭。只是共和黨目前看來沒有能獲得足夠支持的候選人，即使當選也可能會面臨和麥卡錫一樣的下場，只要稍不如極右派的意，就可能會因為一名同僚提出「罷黜動議」（motion to vacate）而遭到罷黜。這項規則若不修改，不論誰出任眾議院議長，都難大展身手。（編輯：高照芬）1121025