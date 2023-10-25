以色列延後地面入侵加薩　媒體專家點出3大主因

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以下是法新社整理的3大主因：
●內部分歧
以色列第一大報「新消息報」（Yedioth Ahronoth）社論主筆巴尼亞（Nahum Barnea）指出：「以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和以色列國防軍之間存在信任危機。」
他寫道：「政府很難就重大問題做出所有人都同意的決定。」
巴尼亞引述政府和軍方消息說，「尼坦雅胡對諸位將領感到不滿」，並將以色列本月7日遭到哈瑪斯突襲一事「歸咎於他們」。
哈瑪斯武裝分子當天衝過加薩邊境殺入以色列城鎮，還劫持超過220名人質，震驚全球。以色列官員稱哈瑪斯濫殺造成1400多人死亡，這是以色列史上遭遇最嚴重的攻擊。以色列隨後猛烈轟炸加薩，哈瑪斯官員稱以軍的攻擊造成5791人死亡。
哈瑪斯突襲讓以色列主流政治的左翼和右翼同仇敵愾。
專欄作家亞瑞爾（Amos Harel）在今天的以色列左傾「國土報」（Haaretz）中寫道：「有關這些行動的爭端造成緊張氣氛，尤其是總理尼坦雅胡和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）之間。」
國家電台指出「總理和軍方高層之間存在分歧」，並相互指責未能阻止哈瑪斯的血腥突襲。
評論人士認為，官方聲明中時常提到最高層觀點趨同，意味著事實恰恰相反，暴露出他們刻意營造聯合陣線 。
以色列政府新聞辦公室（Government Press Office）今天發布的公報說：「總理、國防部長和以色列國防軍參謀長正全天候密切通力合作，以領導以色列打敗哈瑪斯取得決定性勝利。」公報還說他們3人之間「存在完全的互信」，且「目標一致無庸置疑」。
●憂心人質
以色列智庫國際反恐研究所（International Institute for Counter-Terrorism）情報專家貝塔恩（Patrick Bettane）證實政府內部「對地面攻勢的意見不一」。
他說，「但人質被扣押在加薩走廊一事讓一切變得複雜」，「以色列正在觀望如何解決這個問題，然後再行動」。
人質的親屬每天都在葛朗特的特拉維夫（Tel Aviv）住家外舉行示威活動。
以色列政治專家艾爾達（Akiva Eldar）說，美國軍事人員待在以色列是為了防止任何可能導致人質喪命的行動，因人質中有美國人。
●國際壓力
政治分析家本西蒙（Daniel Bensimon）表示：「無論分歧與否，事實上美國人和歐洲人來到以色列是為了用甜言蜜語來安撫，目的是防止地面攻勢。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天成為最新一位訪問以色列並會晤尼坦雅胡的外國領導人。
本西蒙說：「國際社會擔心地面行動會引發連鎖反應，可能席捲整個區域，甚至可能波及更遠的地方。」
過去兩週有多位領導人訪問以色列，以表達同情和支持，包括美國總統拜登本月18日到訪。
馬克宏告訴以色列人，他們在「打擊這些恐怖組織」的過程中並非孤軍奮戰，但同時提醒不要「擴大這場衝突」。
本西蒙認為「拜登和馬克宏在說好話」，「但最終他們希望阻止以色列進入加薩，並防止伊朗」透過黎巴嫩什葉派真主黨（Hezbollah）參與其中。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121025
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