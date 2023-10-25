挨批未譴責以色列及推動停火　拜登連任路蒙陰影

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他們失望、不滿的情緒日益高漲，恐影響民主黨籍總統拜登的連任之路。民調顯示，拜登很可能會在2024年大選，與共和黨內呼聲最高的前總統川普再次較量。
在競爭激烈的密西根州，阿拉伯裔美國選民占5%。阿拉伯裔美國人協會（Arab American Institute）會長佐格比（Jim Zogby）說，在賓州和俄亥俄州等其他戰場州，阿拉伯裔美國選民占1.7%到2%。
在2020年上一屆大選，拜登以50.6%的得票率拿下密西根州，勝過川普的47.8%；在賓州，拜登則以50.01%的得票率擊敗川普的48.84%，兩人相差不到8.1萬票。
有些民運人士認為，阿拉伯裔和穆斯林美國人不太可能支持川普，但可能會選擇缺席，不投票給拜登。
來自加薩、現居馬里蘭州的作家兼社運人士哈達德（Laila El-Haddad）說：「我確實認為，這會讓他在密西根州付出代價。」
阿拉伯裔美國人譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）本月7日對以色列平民發動突襲，造成約1400人死亡，以色列則以不成比例的攻擊予以報復，而拜登並未譴責以色列狂轟加薩，讓許多人質疑他對「以人權為中心」的外交政策承諾。
密西根州東南部城市迪爾伯恩（Dearborn）是美國人均穆斯林人口最多的地方，該市首位阿拉伯裔市長哈穆德（Abdullah Hammoud）批評拜登並未譴責以色列揚言要切斷加薩200多萬巴勒斯坦人的水電和糧食。
他說；「我們受困加薩的家人遭到忽視，我們要求停火的呼聲被戰鼓聲壓過。」
許多人向拜登施壓，要求他力促以色列暫停對加薩走廊的攻勢，這些攻擊已造成數千名巴勒斯坦人喪命。
拜登計劃向以色列提供超過140億美元新援助也招致各方抨擊。
白宮表示，當局已經意識到民眾對其政策的批評，並將與政府官員和社群成員會面，以做出回應。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1121025
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