美不挺全面停火　籲基於人道主義暫停攻擊加薩

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白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者說：「現在停火，實際上只對哈瑪斯有利。」
哈瑪斯突然越過邊境，處決平民並挾持人質，以色列為了報復，對加薩走廊（Gaza Strip）展開無情轟炸，這段時間以來，雙邊都有數以千計人喪生。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天稍早敦促加薩地區立即停火，歐盟領導人則考慮呼籲雙方暫停交火。
柯比表示，儘管美國反對全面停火，但為使援助送達而（暫時）休兵，是「應該考慮的事情」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早要求聯合國安全理事會（UN Security Council）支持一項由美國主導、針對以巴這次衝突的新決議，力挺「人道主義停戰」，好讓援助能夠進入加薩，但這並非全面停火。
拜登23日表示，只有哈瑪斯在攻擊中挾持的逾200名人質全部獲釋後，才能開始「討論」停火。
柯比也警告，儘管美國敦促以色列將平民傷亡降到最低，但這類情況仍無可避免。
柯比說：「這是戰爭、是戰鬥，血腥且醜陋，也很混亂，無辜平民難免受到傷害。」
「我希望能告訴你們一些不同的情況，期盼這種事情不會發生，但這確實會發生。這不代表這件事是正確的、也不代表這可以被忽視。」
以色列對南部地區遭遇血腥攻擊感到震驚和憤怒，以國稱哈瑪斯在這次攻擊中，殺害超過1400人並挾持人質，其中有些是美國人。
哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，以色列對加薩進行猛烈空襲和砲擊，已造成5791人喪生，並讓這片巴勒斯坦領土陷入嚴重的人道主義危機。 （譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1121025
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