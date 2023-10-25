MLB／響尾蛇G7得分都與台美混血Carroll有關！追平大聯盟百年紀錄
亞利桑那響尾蛇（MLB）今（25日）在國聯冠軍戰G7，在客場以4:2擊退費城費城人，睽違22年再闖入世界大賽，其中台裔美籍Corbin Carroll功不可沒，本場4次打擊貢獻3安、2打點、2盜壘，且更為球隊跑回2分，此戰響尾蛇所有得分都與他有關，Corbin Carroll更成為繼1908年Ty Cobb後，第二年輕就能夠在季後賽，繳出單場3安且跑出2次盜壘的選手。
記者張志宇/綜合報導
響尾蛇今（25日）全場攻下4分都與Corbin Carroll有關，Corbin Carroll先在首局上擊出右外野安打，並靠著Christian Walker安打回到本壘得分，隨後5局上又在響尾蛇1:2落後時，在得點圈敲出追平安，並靠著Gabriel Moreno適時安打攻回本壘得分，進到7局Corbin Carroll又在二、三壘有人時，擊出高飛犧牲打替球隊添加1分。
本場Corbin Carroll單場3安，追平新人在季後賽背水一戰最多安紀錄，上一次達成此創舉是2020年國聯外卡戰G3的教士隊Jake Cronenworth，此外現年僅23歲的Corbin Carroll更成為大聯盟史上第二年輕，在季後賽單場3安且跑出2次盜壘的球員，上一位達成的選手，要追溯至1908年的Ty Cobb，當時他在世界大賽以21歲完成此壯舉。
此戰雙方上演投手戰，響尾蛇靠著在5局上台裔美籍Corbin Carroll，與Gabriel Moreno皆在得點圈敲安攻下2分逆轉，終場就以4:2擊退費城人，在7戰4勝賽制，以4勝3敗奪下國聯冠軍，響尾蛇也是自2001年後，睽違22年再闖入世界大賽，費城人則是無緣連兩年進入世界大賽。