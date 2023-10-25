楊冪手機握男神不能說的祕密！陳偉霆求饒「別外流」

陳偉霆、楊冪在中天娛樂台古裝大戲《斛珠夫人》共譜師徒虐戀，楊冪透露平時出席活動盛裝打扮，但她從來不會存自己的照片在手機，「而且我也沒有什麼自拍，我手機的相冊已經逐漸『老齡化』，拍一些花花草草、風景、貓之類的」，反倒她的手機裡有很多陳偉霆不能公開的醜照，「公開後，陳偉霆劇中的完美師父濾鏡會碎一地的那種」，就連陳偉霆本人也向楊冪求饒不能外流。
記者羅凌筠／綜合報導
《斛珠夫人》講述大徵皇帝的忠臣方諸（陳偉霆飾），因緣際會下，救了年幼險喪命的葉海市（楊冪飾），要她女扮男裝成為自己的徒弟，兩人之間的師徒情，因朝夕相處漸生情愫，但方諸身負重任，只能克制自己情感。陳偉霆表示這是少數讓他光看劇本就覺得相當壓抑的戲，「方諸背負太多東西，挺可憐他的，拍攝時每一天都會去健身房放鬆」，靠著運動來紓解情緒壓力。
《斛珠夫人》是陳偉霆和楊冪第3次合作，來自香港的陳偉霆也坦言「背詞」是一大挑戰，尤其面對古裝劇中有許多艱澀的詞，讓他下了不少苦功，而在拍攝過程，楊冪更開玩笑地對陳偉霆說：「其實我都聽不懂你在說什麼，你其實不用背詞。」甚至要他直接用廣東話說台詞，讓陳偉霆啞口無言，但兩人之間有著好交情，所以互開玩笑完全不傷和氣。
《斛珠夫人》有一段名場面是楊冪在水中吻了陳偉霆，畫面相當唯美，而水中拍攝的戲也令楊冪印象深刻，「因為正好拍戲的時候那兩天在過生日，然後感覺在水裡泡了兩天，泡到體力不支，所以過生日那天很早就睡了，隔天起來後收到很多生日祝福，但是大家不知道那天我在水裡泡了一天，所以都沒有給大家回訊息」，對她來說是很難忘的生日。