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全國蜂蜜評鑑新北奪3特獎　六都唯一女「蜂王」成焦點

▲蜂農曾國信(左2)、簡武諺(右3)及陳韻羽的妹妹(右1)與新北市副市長劉和然(中) 分享全國蜂蜜評鑑得獎榮耀。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.25）
▲蜂農曾國信(左2)、簡武諺(右3)及陳韻羽的妹妹(右1)與新北市副市長劉和然(中) 分享全國蜂蜜評鑑得獎榮耀。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.25）

記者吳嘉億／新北報導

今年度全國龍眼、荔枝蜂蜜評鑑結果日前出爐，由來自新北市的三芝牧蜂農莊簡德源、三峽鼎勝養蜂場曾國平及三峽蜜蜂世界陳婷怡，榮獲3座第一名的特等獎；其中陳婷怡更是六都唯一獲特等獎的女性蜂農，今（25）日一同到新北市政府獻獎，由新北市代理市長、副市長劉和然親自表揚及讚賞，也推薦多多品嚐在地優質蜂蜜，搭配不同食用方式享受更多層次的變化，體驗全國冠軍的蜂蜜甜美口感。

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劉和然表示，恭喜每位得獎的蜂農，也感謝蜂農、三峽區養蜂產銷班及三峽區農會共同為新北農產推廣努力，把好蜜分享給市民，邀請市民朋友拜訪蜂農或產地農會品嘗在地優質蜂蜜，參加食農教育課程了解蜜蜂生態。

陳婷怡說到，為了採收蜂蜜，過年前就要先養好蜜蜂，而冬季氣溫降低，為了要保持溫暖環境與足夠做為食物的花粉，讓蜜蜂能安穩度過冬天，便扛著100多箱蜜蜂遠征至台南東山區，採集香味最明顯的玉荷包蜂蜜，最後再和父親仔細挑選香氣明顯、味道清甜而尾韻悠長的玉荷包蜂蜜參加評鑑。

陳婷怡進一步說到，這次得獎要歸功於父親，父親養蜂超過50年，從小教導她如何養蜂，現在換她教導爸媽使用社群網路，透過網路分享自家好蜜，與家人共同經營蜜蜂世界，把親情釀的蜜分享給更多朋友。

▲蜂農陳婷怡是今年六都唯一榮獲特等獎的女性蜂農，與父親陳漢珍共同經營三峽區蜜蜂世界。（圖 ／新北市政府農業局提供）
▲ 蜂農陳婷怡是今年六都唯一榮獲特等獎的女性蜂農，與父親陳漢珍共同經營三峽區蜜蜂世界。（圖 ／新北市政府農業局提供）
另外榮獲龍眼蜂蜜評鑑特等獎的蜂農簡德源，退伍後即投入養蜂，養蜂40年為新北市養蜂產銷班的大學長。簡德源表示，為了給蜜蜂最好的生長環境，農莊有機耕作面積高達1.3公頃，種植有機水稻、茭白筍及柚子等多種有機作物，打造蜜蜂與人們共榮的有機農業環境，同時辦理食農教育體驗讓民眾親近養蜂業與地方農業，讓民眾從認識蜜蜂到把健康自然的好蜜分享給大眾。

▲蜂農簡德源榮獲今年全國龍眼蜂蜜特等獎。（圖 ／新北市政府農業局提供）
▲蜂農簡德源榮獲今年全國龍眼蜂蜜特等獎。（圖 ／新北市政府農業局提供）
曾國平表示，蜂農需要幫助蜜蜂找尋豐富花蜜，就像遊牧民族一樣浪漫的追尋花朵，而「遊牧」時也認識各地農民，憑藉自身水電背景幫助農民，農民也會分享當地植物開花狀況，藉由與各地農民間互相合作，掌握各地花況取得最佳花蜜，就是他每年總能獲獎的秘訣。

▲蜂農曾國平獲得今年全國龍眼蜂蜜評鑑特等獎。（圖 ／新北市政府農業局提供）
▲蜂農曾國平獲得今年全國龍眼蜂蜜評鑑特等獎。（圖 ／新北市政府農業局提供）
新北市政府農業局指出，新北市蜂蜜種類多樣，除了常見的龍眼、荔枝，更有百花蜂蜜、森式紅淡比蜂蜜及微苦味的鴨腳木蜂蜜，不同花蜜釀造的蜂蜜風味十分多樣，搭配不同食用方式有更多層次的變化，令人回味無窮。

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