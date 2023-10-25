中華職棒／味全龍台灣大賽啦啦隊外援！微醺感女神牛奶、小小加盟
味全龍將於11月4日起進行總冠軍戰系列賽事，不僅球隊目前全面備戰，球團也積極籌組最強應援陣容，繼日前曝光全新吉祥物「猛哥」，今日味全龍專屬啦啦隊「每日C小龍女」也正式宣布，冠軍戰將有兩名特別成員「牛奶」、「小小」加入主場應援行列！
記者吳政紘/綜合報導
「牛奶(王儷潔)」為前台中太陽啦啦隊Shiny Girls隊長，以甜美臉蛋及場上極具動感的熱舞演出受到眾多粉絲青睞，一雙彷彿放電般的魅力眼眸更被封為是「微醺感女神」；本月初台中太陽宣布解散後，網友紛紛哀號將其列為頭號搶救對象，此次加入「每日C小龍女」擔任冠軍戰特別成員，也讓粉絲在興奮之餘對牛奶後續發展非常期待！
而來自香港的「小小」則是社群超過32萬追蹤的網紅DJ，擁有168公分高挑外型，搭配萌萌的親切笑容渾身散發迷人反差魅力；特別的是味全龍主場所在地天母，因地區特色外籍球迷本就佔有相當比例，近期更有許多港澳旅客、網紅選擇天母棒球場作為職棒初體驗，球團也希望藉由小小的超高人氣，吸引更多港澳球迷進場體驗別具意義的台灣大賽。
兩位「每日C小龍女」特別成員，將於味全龍總冠軍戰G1、G2比賽期間，分別於一、三壘側舞台登場應援，總冠軍戰門票將於10月26日(四)12:00起開放天母季票會員優先購票，10月27日(五)10:00起開放狂龍軍主卡會員優先購票，並於10月27日(五)下午16:00起全面開賣，詳細售票辦法與啦啦隊出席資訊請至味全龍官方粉絲專頁查詢。