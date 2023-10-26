地價稅單收到沒！7-11、全家超商機台可補印 線上申報網址公開
2023年地價稅11月1日開徵，今年有894萬要繳地價稅、年增1.44%，開徵稅額達936億元、年增0.46%， 連續2年成長。各縣市政府財稅單位已陸續寄出地價稅稅單，如果遲未收到地價稅稅單或是不慎遺失，可到7-11、全家、萊爾富與OK等4大超商，操作事務機進行補印，稅額在3萬元內者可直接於櫃檯繳納，也可上地方稅網路申報作業網站查詢及繳稅。
記者徐銘穗/綜合報導
南投縣政府稅務局表示，民眾若未收到繳款書或遺失繳款書，可就近至統一超商、全家、萊爾富及OK等便利商店，於多媒體事務機(Kiosk)以自然人憑證、工商憑證、健保卡、行動自然人憑證確認身份後，當場列印單筆或多筆之地價稅繳納單直接至櫃檯繳納，不過超商只能繳單筆3萬元以下的地價稅稅單。
相關新聞：地價稅行動支付優惠整理！悠遊付最高回饋13% 台中人抽萬元禮券
稅務局提醒，第一次使用健保卡至便利商店多媒體事務機列印繳納單繳稅者，需先至衛生福利部中央健康保險署「健保卡網路服務註冊」網站，完成取得註冊密碼才可使用。而超商補單繳納地價稅開放時間，從10月27日0時起至同年12月3日23時止，請多加利用。
相關新聞：2023地價稅將開徵！6都地價稅試算、逾期罰金 1狀況30天申請免繳
宜蘭縣政府財政稅務局也提醒，地價稅稅單已在10月20日陸續寄送，民眾如於繳納始日11月1日前仍未收到，可利用星期一至五晚上6點前至該局申請補發稅單外，也可登入地方稅網路申報作業網站(https://net.tax.nat.gov.tw)查詢及繳納稅款。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。