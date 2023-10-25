嚐60道老上海菜！板橋凱撒家宴中餐廳重整裝　長榮鳳凰宜蘭菜新做

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名列上海經典菜的還有「蒜燒黃魚」，特選重達800克以上的黃魚，炸過後吃上爆香過的香菇、豬油、筍片、薑，以及酥炸蒜球、蒜頭、香菇、雞高湯、紹興酒、特製醬料等，小火炆燒入味後，魚肉細緻綿密、湯汁鹹香帶甜。
還有乾隆御膳清單之一的功夫名菜「上海八寶鴨」，龍主廚遵循古法製作，特選2至3公斤重的全鴨，去骨、開背後，將香菇、蝦米、肉粒、冬筍、火腿、干貝等食材釀入於鴨腹，先蒸3小時，再塗上老抽入油鍋酥炸至鴨皮呈現金黃色澤。「八」寓意發財之意，而八寶餡料亦有五穀豐登、國泰民安之意，八寶鴨色澤紅潤，香氣四溢。
而喜愛暖身湯品千萬不可錯過龍主廚拿手菜「神級砂鍋白菜雞」，湯底為兩種高湯以完美比例融合而成，包含金華火腿及黃金玉米雞悶煮6小時的濃鮮高湯，及耗時16小時熬煮老母雞提煉富滿膠質的白湯，再依序融匯白菜、金華火腿、整隻土雞及扁尖筍等入砂鍋煨製，湯頭絲滑乳白，並有濃郁香醇香氣撲鼻，入秋品嚐最是適合。
其餘特色老菜還有上海菜飯、西紅柿清蒸無骨牛肉、怪味荷包蛋、提著燈籠找松阪豬、跳跳軟殼蟹、東坡肉佐荷葉夾等，最後甜品還有上海精選點心棗泥鍋餅、心太軟、紅豆鬆糕或八寶芋泥等。
除了上海菜，台菜一向也很受喜愛，像是傳統宜蘭菜色包含鴨賞、牛舌餅、糕渣、西魯肉等，也是頗具歷史意義的地方菜餚。長榮鳳凰酒店(礁溪)經過近兩年的研發籌備，重磅推出「鳳凰軒新宜蘭菜」質感桌宴，從宜蘭縣的文化、歷史、地理多種角度切入，擷取傳統小吃、農漁特產、在地飲食習慣等元素，設計承古創新、顛覆刻板印象的新宜蘭菜。
以蘭陽風情清爽前菜為序曲，像是水晶琥珀鴨舌凍、糕渣等，再進入鳳凰烤鴨六吃，接續匯聚山海滋味的時令海鮮，是以清蒸紅蟳搭配櫻花蝦鴨油拌鮮蔬，最後有精緻手工甜品。「鳳凰軒新宜蘭菜」每日限額預約，用一頓飯的時間，讓饕客在舌尖重新認識宜蘭。