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嚐60道老上海菜！板橋凱撒家宴中餐廳重整裝　長榮鳳凰宜蘭菜新做

▲板橋凱撒大飯店家宴中餐廳重新整裝再次開張，即日起更換菜單、推出全新精選上海佳餚，結合蘇、浙、皖、寧等「江浙菜系」，重現上海經典美味，新菜色多達60多道。（圖／記者葉盛耀攝）
▲板橋凱撒大飯店家宴中餐廳重新整裝再次開張，即日起更換菜單、推出全新精選上海佳餚，結合蘇、浙、皖、寧等「江浙菜系」，重現上海經典美味，新菜色多達60多道。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳經過多個月重新整裝終於再次開張，即日起全面更換菜單，推出全新精選上海風味佳餚，由擁有二十年以上廚藝經驗、熟諳大中華料理的龍皓洋主廚設計，以上海本幫菜為主，結合蘇、浙、皖、寧等「江浙菜系」，重現上海經典美味，新菜色多達60多道。長榮鳳凰酒店(礁溪)則是推出「鳳凰軒新宜蘭菜」桌宴，從宜蘭縣的文化、歷史、地理等角度切入，擷取傳統小吃、農漁特產、在地飲食習慣等元素，設計承古創新的新宜蘭菜。

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此次家宴中餐廳新菜單中多道料理堪稱做工繁瑣，像是上海菜最具代表開胃菜「蔥㸆鯽魚」，鯽魚要經煎炸，再以紹興酒、鎮江醋、冰糖、白醋、醬油與辛香料等小火慢燒，再以大火收汁。此道菜須經冷藏一天後品嚐，魚肉魚骨皆可入口，酥脆濃郁。

▲此次新菜單中多道料理堪稱做工繁複，像是上海菜最具代表開胃菜「蔥㸆鯽魚」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲此次新菜單中多道料理堪稱做工繁複，像是上海菜最具代表開胃菜「蔥㸆鯽魚」。（圖／記者葉盛耀攝）
名列上海經典菜的還有「蒜燒黃魚」，特選重達800克以上的黃魚，炸過後吃上爆香過的香菇、豬油、筍片、薑，以及酥炸蒜球、蒜頭、香菇、雞高湯、紹興酒、特製醬料等，小火炆燒入味後，魚肉細緻綿密、湯汁鹹香帶甜。

還有乾隆御膳清單之一的功夫名菜「上海八寶鴨」，龍主廚遵循古法製作，特選2至3公斤重的全鴨，去骨、開背後，將香菇、蝦米、肉粒、冬筍、火腿、干貝等食材釀入於鴨腹，先蒸3小時，再塗上老抽入油鍋酥炸至鴨皮呈現金黃色澤。「八」寓意發財之意，而八寶餡料亦有五穀豐登、國泰民安之意，八寶鴨色澤紅潤，香氣四溢。

▲「上海八寶鴨」特選2至3公斤重的全鴨，去骨之後在腹內加入多種食材，經先蒸後炸等工序。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「上海八寶鴨」特選2至3公斤重的全鴨，去骨之後在腹內加入多種食材，經先蒸後炸等工序。（圖／記者葉盛耀攝）
而喜愛暖身湯品千萬不可錯過龍主廚拿手菜「神級砂鍋白菜雞」，湯底為兩種高湯以完美比例融合而成，包含金華火腿及黃金玉米雞悶煮6小時的濃鮮高湯，及耗時16小時熬煮老母雞提煉富滿膠質的白湯，再依序融匯白菜、金華火腿、整隻土雞及扁尖筍等入砂鍋煨製，湯頭絲滑乳白，並有濃郁香醇香氣撲鼻，入秋品嚐最是適合。

▲「神級砂鍋白菜雞」的特點是湯底為兩種高湯，包含金華火腿及黃金玉米雞悶煮6小時的濃鮮高湯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「神級砂鍋白菜雞」的特點是湯底為兩種高湯，包含金華火腿及黃金玉米雞悶煮6小時的濃鮮高湯。（圖／記者葉盛耀攝）
其餘特色老菜還有上海菜飯、西紅柿清蒸無骨牛肉、怪味荷包蛋、提著燈籠找松阪豬、跳跳軟殼蟹、東坡肉佐荷葉夾等，最後甜品還有上海精選點心棗泥鍋餅、心太軟、紅豆鬆糕或八寶芋泥等。

除了上海菜，台菜一向也很受喜愛，像是傳統宜蘭菜色包含鴨賞、牛舌餅、糕渣、西魯肉等，也是頗具歷史意義的地方菜餚。長榮鳳凰酒店(礁溪)經過近兩年的研發籌備，重磅推出「鳳凰軒新宜蘭菜」質感桌宴，從宜蘭縣的文化、歷史、地理多種角度切入，擷取傳統小吃、農漁特產、在地飲食習慣等元素，設計承古創新、顛覆刻板印象的新宜蘭菜。

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)經過近兩年的研發籌備，重磅推出「鳳凰軒新宜蘭菜」質感桌宴。（圖／記者葉盛耀攝）
▲長榮鳳凰酒店(礁溪)經過近兩年的研發籌備，重磅推出「鳳凰軒新宜蘭菜」質感桌宴。（圖／長榮鳳凰礁溪提供）
以蘭陽風情清爽前菜為序曲，像是水晶琥珀鴨舌凍、糕渣等，再進入鳳凰烤鴨六吃，接續匯聚山海滋味的時令海鮮，是以清蒸紅蟳搭配櫻花蝦鴨油拌鮮蔬，最後有精緻手工甜品。「鳳凰軒新宜蘭菜」每日限額預約，用一頓飯的時間，讓饕客在舌尖重新認識宜蘭。

▲套餐中包含宜蘭在地特色美食鳳凰烤鴨六吃。（圖／長榮鳳凰礁溪提供）
▲套餐中包含宜蘭在地特色美食鳳凰烤鴨六吃。（圖／長榮鳳凰礁溪提供）

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