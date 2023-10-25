加碼補助！日本擬再砸1940億元 助台積電熊本建廠產6奈米晶片
晶圓代工龍頭台積電正在日本九州熊本縣菊陽町興建半導體工廠，預計2024年12月啟用生產，而台積電先前透露出，有意在日本興建第二座工廠。據外電報導，日本一名負責晶片事務的重要議員透露，日本計畫為包括台積電第二座工廠在內的兩項關鍵半導體項目爭取到額外的1.49兆日圓（約台幣3120億元）補助金。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《彭博社》報導，日本推動半導體事務的自民黨議員、「半導體戰略推進議員聯盟」秘書長関芳弘表示，將撥出高達9000億日圓（約台幣1943億元）用於台積電在熊本縣的第二座建廠，同時還會撥出5900億日圓給日本半導體國家隊Rapidus。関芳弘25日表示，經濟產業省已經將補貼作為本會計年度即將推出的額外預算要求的一部分。
在本月稍早，有日本媒體率先報導額外補貼一事，不過最終的數字在與財務省商討後，可能會有所調整。
関芳弘指出，台積電熊本二廠預計耗資約2兆日圓（約台幣4310億元），預期將生產用於電動汽車等產品的6至12奈米晶片。
関芳弘表示，為了證明對台積電工廠的補貼水平高於往常是合理的，日本政府希望台積電提供日本更多額外的激勵措施以換取幫助，包括訓練日本工程師、與日本企業進行聯合研究等支援。
對於在日本補貼半導體計畫方面，関芳弘指出，補助金額通常是建設成本的約三分之一。撥出9000億日圓，意味著日本政府將承擔台積電新工廠三分之一以上的費用。