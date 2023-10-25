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與真主黨交火空襲敘利亞　以色列恐闢新戰線腹背受敵

▲敘利亞國營媒體報導，以色列今天凌晨對敘利亞南部的攻擊造成8名軍人死亡。以色列軍方表示，這是對更早之前的火箭攻擊所作回應。圖為以軍於加薩邊界。（圖／美聯社／達志影像）
▲敘利亞國營媒體報導，以色列今天凌晨對敘利亞南部的攻擊造成8名軍人死亡。以色列軍方表示，這是對更早之前的火箭攻擊所作回應。圖為以軍於加薩邊界。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社大馬士革25日綜合外電報導）敘利亞國營媒體報導，以色列今天凌晨對敘利亞南部的攻擊造成8名軍人死亡。以色列軍方表示，這是對更早之前的火箭攻擊所作回應。

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法新社報導，以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）及與真主黨結盟的巴勒斯坦派系持續用火箭和砲彈交火。以色列北部邊境烽火連天，這使得以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭有出現新戰線的疑慮。

敘利亞國營媒體報導：「凌晨1時45分左右，以色列敵軍從被占領的戈蘭高地（Golan Heights）發動空襲。」報導表示，這波攻擊造成7名軍人受傷和物資毀損。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，共有11名士兵喪生，其中包括4名軍官。

總部設在英國的戰爭監督團體敘利亞人權瞭望台組織表示，這波空襲「摧毀了武器庫和一套敘利亞防空雷達」，還有一支步兵部隊受到攻擊。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）在聲明中表示，以軍「戰鬥機攻擊敘軍的軍事基礎設施和迫擊砲發射器，以回應昨天（24日）對以色列的發射」。

敘利亞國營媒體報導，以色列22日的攻擊造成位在首都大馬士革（Damascus）和阿勒坡（Aleppo）的兩座主要機場無法運作。

自哈瑪斯7日突襲、大開殺戒以來，以色列一直對加薩走廊實施全面圍困政策。根據以色列官員，哈瑪斯突襲造成超過1400人死亡。

在這場以色列史上傷亡最慘重襲擊中，哈瑪斯還劫走超過220名人質。

以色列以毀滅性空襲和對加薩走廊幾近全面陸海空封鎖作為回應。哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部表示，迄今已有5791人在戰爭中喪生。

在敘利亞十多年內戰期間，以色列對北鄰敘利亞發動了數百次空襲，主要針對真主黨戰士、伊朗支持的其他部隊，以及敘利亞軍隊陣地。

以色列對敘利亞進行個別攻擊後鮮少作出評論，但已多次表示不會容許宿敵伊朗在當地坐大。德黑蘭是敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的靠山。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1121025

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