與真主黨交火空襲敘利亞　以色列恐闢新戰線腹背受敵

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敘利亞國營媒體報導：「凌晨1時45分左右，以色列敵軍從被占領的戈蘭高地（Golan Heights）發動空襲。」報導表示，這波攻擊造成7名軍人受傷和物資毀損。
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，共有11名士兵喪生，其中包括4名軍官。
總部設在英國的戰爭監督團體敘利亞人權瞭望台組織表示，這波空襲「摧毀了武器庫和一套敘利亞防空雷達」，還有一支步兵部隊受到攻擊。
以色列國防軍（Israel Defense Forces）在聲明中表示，以軍「戰鬥機攻擊敘軍的軍事基礎設施和迫擊砲發射器，以回應昨天（24日）對以色列的發射」。
敘利亞國營媒體報導，以色列22日的攻擊造成位在首都大馬士革（Damascus）和阿勒坡（Aleppo）的兩座主要機場無法運作。
自哈瑪斯7日突襲、大開殺戒以來，以色列一直對加薩走廊實施全面圍困政策。根據以色列官員，哈瑪斯突襲造成超過1400人死亡。
在這場以色列史上傷亡最慘重襲擊中，哈瑪斯還劫走超過220名人質。
以色列以毀滅性空襲和對加薩走廊幾近全面陸海空封鎖作為回應。哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部表示，迄今已有5791人在戰爭中喪生。
在敘利亞十多年內戰期間，以色列對北鄰敘利亞發動了數百次空襲，主要針對真主黨戰士、伊朗支持的其他部隊，以及敘利亞軍隊陣地。
以色列對敘利亞進行個別攻擊後鮮少作出評論，但已多次表示不會容許宿敵伊朗在當地坐大。德黑蘭是敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的靠山。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1121025
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