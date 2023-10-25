砂石車「超速還超載」奪1命！公路局開罰9萬、吊扣牌照3個月
宜蘭南澳新澳隧道內發生17車連環車禍，導致1死11傷，涉案的蔣姓司機今（25）日以20萬交保候傳，宜蘭地檢署檢察官表示，肇事車輛確實有超速事實，推翻公路局，對此，公路局表示，各項調查結果仍有待檢調單位釐清，該公司因未落實駕駛人教育訓練，將依法開罰9萬元、吊扣事故車輛牌照3個月。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，昨天下午1時42分，台9線新澳隧道發生17車連環撞，造成11輛轎車、3輛大貨車、2輛小貨車及1輛重機追撞，現場一片狼籍，碎片散落四處，多輛轎車幾乎變成廢鐵，更有重機騎士被壓在車底，神情痛苦大喊「救命」，這起車禍導致1人死亡、1人重傷以及10人輕傷。
宜蘭地檢署指出，根據調查該路段限速40公里，蔣男當時車速將近75公里，推估有超速事實，且砂石車還超載3000多公斤的貨物，當時在完全沒有減速的情況下一路推撞15秒才停下，經檢察官複訊後，認犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭令新台幣20萬元交保候傳。
公路局台北區監理所表示，昨日說明之行駛速度為車輛GPS回傳之紀錄，相關數據資料均已同步提供警方，各項調查結果仍有待檢調單位釐清；蘇澳分局針對事故車輛有裝載貨物超過核定總重肇事致人傷亡，已製單舉發處該公司罰鍰並吊銷該駕駛人駕駛執照，而查核該公司因未落實駕駛人教育訓練，且無佐證資料可稽，台北區監理所將依公路法處新台幣9萬元罰鍰並吊扣該事故車輛牌照3個月。