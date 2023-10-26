澳總理會拜登　在中俄及以巴問題展現共同立場

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登今天歡迎澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）造訪白宮，兩人在以色列-哈瑪斯衝突、俄烏戰爭及中國問題方面展現共同立場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社報導，拜登與艾班尼斯在白宮南草坪（South Lawn）一場軍樂隊參與的儀式中，為這場國是訪問揭開序幕，約有近4000名嘉賓出席，其中許多人揮舞著美國及澳洲國旗。拜登盛讚美澳間的「長年同盟關係」，並稱兩國「與以色列站在一起對抗哈瑪斯（Hamas）恐怖主義」，並且「與烏克蘭站在一起對抗蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）的暴政」。艾班尼斯則指出，所有澳洲人皆譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯的暴行、恐怖和無情殘忍行徑。美國政府高階官員表示，美澳領袖將宣布計畫，加強太平洋島國間的海底網路連結和海事基礎建設。中國一直試圖在當地擴大影響力。（譯者：陳正健）1121026挨批未譴責以色列及推動停火 拜登連任路蒙陰影拜登稱蒲亭為「暴君」！與哈馬斯相提並論 克宮回嗆：無法接受拜登發表全國談話！將向國會提「緊急預算」 支援以色列、烏克蘭以巴互控轟炸加薩醫院！以軍公布武裝分子對話 拜登：另一邊所為