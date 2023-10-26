美澳領袖雙邊會談　重申台海和平穩定重要性

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拜登在記者會上被問到提供澳洲核動力攻擊潛艦時透露，中國國家主席習近平曾質問這是想要包圍中國，但他向習近平表示，此舉只是希望確保海上航線維持開放，他不能片面改變國際空域與水域等方面的行駛規則。
拜登並指出，中國也對美、澳、印度與日本共同組成的「四方安全對話」（Quad）有微詞，但四方安全對話是維持台海、印度洋與整個區域穩定的非常重要部分。
即將在11月初訪問北京的艾班尼斯在談及澳中關係時指出，原則是在能合作處合作，在須分歧時分歧，但須以國家利益為重。這符合澳洲與中國利益，他相信澳中之間建立對話關係，符合全球利益。
艾班尼斯指出，對話帶來理解並緩解緊張局勢。澳洲期望和平安全的區域，也期望基於法治與國家主權，包括南海、東海，以及台灣海峽在內的水域航行權被尊重。
拜登重申，將依據國際規則，在經濟、政治與其他方面與中國競爭，但不尋求衝突。但他也強調，中國目前面臨內憂外患，經濟成長停滯不前，也參與俄羅斯以及參與恫嚇他國的國家活動，中國的一帶一路倡議為許多國家帶來債務，美國正與七大工業國集團（G7）夥伴合作，為這些國家提供基礎設施。
拜登與艾班尼斯會後並發表建立創新聯盟聯合聲明。聲明強調航行與飛行自由的重要性，強烈反對在南海採取破壞穩定的行動，像是海空的不安全接觸、爭議地的軍事化、危險使用海岸防衛隊與海上民兵，包括干擾菲律賓的日常海上行動，以及干擾其他國家近海資源開放的努力。
聲明也重申2016年南海仲裁的法律效力，對中國不符合國際法的過度海事主張，以及可能加劇區域緊張局勢與誤判風險的片面行動感到擔憂。
拜登與艾班尼斯重申維護台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲在沒有威脅與不使用武力與脅迫下，和平對話解決兩岸問題。
兩位領袖並強調，所有國家促進開放溝通管道與採取實際措施，以減少誤解與誤判風險，並防止印太區域發生衝突的重要性。（編輯：陳正健）1121026