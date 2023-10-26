加州州長：向習近平提毒品危機　與王毅談到台灣

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「舊金山紀事報」今天報導，兩人在北京人民大會堂會談約45分鐘，官員讓中國媒體入內，但美國媒體被阻擋在外，紐松會後向前去採訪的美國媒體轉述，除氣候變遷議題，也與習近平討論鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的危機。
加州因芬太尼用藥過量的死亡人數2019年急遽飆升。美國媒體關切中國生產製造芬太尼化學品，造成美國和加州的芬太尼危機，紐松說，兩人談話正面積極，不過習近平沒有做出承諾。
參與會談的美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）表示，紐松在會中提到自己擔任舊金山市長的經驗，表示芬太尼嚴重衝擊舊金山。
和習近平會晤前，紐松也與中國外交部長王毅和國家副主席韓正會面。紐松表示，並未和習近平談到人權問題，但在與王毅會面時談到加州牧師林大衛自2006年遭中國拘禁，還有加薩走廊衝突及台灣議題。
加州「信使新聞」指出，台灣是美國最大的非官方盟友；紐松向王毅表示，他支持一中政策、不支持台灣獨立。
紐松高調訪中，就在舊金山主辦亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會前不到一個月。美國總統拜登（Joe Biden）將出席峰會，中國尚未宣布習近平是否與會，外界認為美中近期互動是在為可能的拜習會鋪路。
王毅26日至28日將訪問華府，未透露是否會見拜登。
中國官媒報導，習近平期盼紐松此行為推動美中關係健康穩定發展發揮作用；紐松說，美中關係事關美國未來，加州是美國通往中國的門戶。
紐松這趟訪問遭美國共和黨人士抨擊，美國政治新聞網站Politico報導，加州聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）表示，紐松妄想討好中共，但他更應該關切中國控制關鍵礦產的問題，加州2035年將禁止燃油車。
眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）抨擊，紐松此行並非解決氣候問題，而是將美國能源和減排的未來交給中國。
前美國駐中國大使包可士（Max Baucus）表示，紐松是潛在的美國總統參選人，「中方可不會忽視這點」。（編輯：郭中翰）1121026