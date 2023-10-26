艾爾段稱哈瑪斯非恐怖組織　籲以軍保持克制

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身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的土耳其，也強烈抨擊以色列大規模轟炸加薩（Gaza）。
艾爾段（Tayyip Erdogan）告訴執政黨「正義發展黨」（AK Party）議員：「哈瑪斯不是恐怖組織，而是一個解放團體，『聖戰者』為保護其土地和人民而戰。」聖戰者（mujahideen）一詞多形容為信念而戰的人。
土耳其與其他北約盟國和歐盟友邦不同，它並不認為哈瑪斯是恐怖組織，不僅長期庇護該組織成員，且支持以「兩國方案」解決長達數十年的以巴衝突。
艾爾段抨擊西方強權力挺以色列轟炸加薩，他呼籲立即停火、讓人道援助不受阻礙進入加薩，並敦促穆斯林國家共同努力制止暴力。
艾爾段說：「加薩發生屠殺和破壞，肇事者是那些提供以色列無限支持的人。」
以色列嚴正駁斥艾爾段對哈瑪斯的描述，以國外交部發言人海亞特（Lior Haiat）稱哈瑪斯是「卑鄙的恐怖組織」。
海亞特在前稱推特（Twitter）的社群媒體平台X寫道：「儘管土耳其總統試圖為恐怖組織辯護，他的煽動性言論也無法掩蓋全世界親眼目睹的恐怖。」
在加薩衝突爆發之前，土耳其正努力修復與以色列的關係，專注於能源領域合作。
艾爾段表示，兩國關係正常化進程已經暫停，並指責以色列利用土耳其的「善意」，還說他已取消訪問以色列的計畫。
艾爾段說：「我這輩子只和這個名叫尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的男人握過一次手。」他指的是上個月在聯合國大會場邊與以色列總理尼坦雅胡會面。
艾爾段補充說：「如果他（尼坦雅胡）繼續秉持善意，我們的關係可能有所不同，但不幸的是，這種情況現在不會發生，因為他們利用了我們的善意。」
艾爾段指責西方國家態度虛偽，並未果斷批評以色列在加薩進行「蓄意屠殺」，如同譴責俄羅斯入侵烏克蘭那般。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1121026