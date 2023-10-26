聯合國安理會美俄較勁　處理以哈戰爭再度陷僵

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上週也行使否決權的美國提出一項決議，支持「人道暫停」（humanitarian pauses）以讓援助物資進入被封鎖的加薩走廊（Gaza Strip），並支持「所有國家」在國際法範疇內有自我防衛的權利。
由美國主導的決議草案未要求全面停火，俄羅斯則提議尋求「立即、持久且得到充分尊重的人道停火」並「譴責所有針對平民的暴力和惡意行為」。
安理會有10國支持歷史上力挺以色列的美國所主導的決議，不過俄羅斯和中國行使否決權；2020年與以色列關係正常化後明顯友好的阿拉伯聯合大公國因代表阿拉伯聯盟，也投下反對票，另2個理事國巴西和莫三比克棄權。
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示：「很明顯地，美國根本不希望聯合國安理會的決定對於以色列可能對加薩發動地面攻擊產生任何影響。」
他說：「這份極度政治化的文件顯然有一個目標，不是要拯救平民百姓，而是為了鞏固美國在這個地區的政治地位。」
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）堅稱，自從行使否決權以來，美國已接納世界其他地區的反饋意見。
由於安理會出現僵局，聯合國大會（General Assembly）預定26、27日討論以哈戰爭。
目前已有超過6500名巴勒斯坦人被殺害，多數是平民，外界擔心若以色列發動廣為預期的地面入侵以摧毀哈瑪斯和解救人質，死亡人數恐會大幅攀升。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1121026
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