蘋果訂閱漲價了！台灣逃不過Apple TV+漲80元 網酸：哪來的勇氣
蘋果訂閱服務也漲了！旗下包含影音串流Apple TV+、遊戲平台Apple Arcade、Apple One、新聞平台Apple News等4項訂閱服務在美國全漲，台灣也沒有逃過，也跟上「首波」漲價，除了News台灣還沒有提供該服務，其他有上限的服務三項全漲，台灣官網公布漲價後的價格，Apple TV+ 漲幅最驚人，從每月170元，狂漲到250元，網友開酸：「哪來的自信漲價！」
記者周淑萍/綜合報導
蘋果針對旗下訂閱服務調漲費用，台灣也同步受到影響，Apple TV+、Apple Arcade及Apple One全面調漲，目前台灣蘋果官網上的售價也做了調整，Apple TV+從原本每月170元漲至250元，一口氣漲價80元，是這波調漲最凶猛的服務。此外，遊戲平台也漲從每月170元增為220元。整合四項服務的Apple One，個人方案315元調漲到390元，家庭方案則從395元調整為490元。
🟡Apple ONE(包含iCloud、TV+、Music、Arcade)
🟡Apple TV+：每月170元 → 每月250元
- 每月個人方案：315元 →390元
- 每月家庭方案：395元 →490元
🟡Appl Arcade：每月170元 → 每月 220元
漲價消息傳出後，引發PTT上網友議論，其中針對漲幅最高的Apple TV+砲火更是猛烈，「也漲太多了吧！」、「哪來的自信漲價」、「Apple TV+也能漲？內容有夠少，一堆人要退訂了」、「這種漲法只是讓人去買Netflix而已」。但所幸這波漲價沒有調整到台灣用戶最廣泛的iCloud 和Apple Music，應該不少人可以鬆一口氣。