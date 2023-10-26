曾犯大貓偷拍案！權自立再涉猥褻「畏罪墜樓」 檢方予不起訴處分
一名涉嫌多起刑案的權姓男子（53歲），今年8月間在開南大學疑為躲避警方追捕，從4樓墜樓身亡，案經調查，發現死者竟是20多年前犯下「大貓偷拍案」的權自立，日前檢方偵結後，認定當事人已死亡，因此予以不起訴處分。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2001年間權男利用網路交友，搭訕多名未成年少女，約出後隨即下藥性侵，並將過程拍下燒錄成光碟售賣，全案曝光後，法院依加重強制性交罪，判處無期徒刑，但到了更一審卻改判10年，權男服刑期滿便改名搬至基隆居住，不料出獄後卻又利用鄰居對自己的信任，下手傷害幫忙照顧的3名未滿12歲小姊妹。
今年5月間，花蓮警方偵辦一起兒少案時，意外發現犯嫌的行動硬碟有多部猥褻女童影片，訊後其坦承是在網路下載，警方深入追查，發現影片為權姓男子所上傳，8月20日接獲情資，隨即派員前往開南大學，準備逮捕赴該處參加職前訓練課程的權男。
過程中，權男突然表示，自己要回4樓拿取書本，並趁機打開走廊窗戶一躍而下，救護人員趕抵後，第一時間協助其送往衛福部桃園醫院，不過仍在下午4時41分不治。
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