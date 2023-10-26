強生當選美眾議長　上任首樁事通過挺以決議

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眾院以412票對10票支持這項決議案，6名眾議員投下「廢票」，反映國會傳統上對這個猶太國家的強烈支持。這項不具約束力的議案重申美國對以色列的承諾，並呼籲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）立即停止攻擊並釋放所有人質。
民主黨有9人投反對票，當中一些人稱這並未解決巴勒斯坦人喪生的問題，反對票裡僅一名共和黨人，投「廢票」者也都是民主黨。
國會山莊報（The Hill）報導，這份挺以決議稱聯邦眾議院「與以色列站一起，支持對方捍衛自身、抗擊哈瑪斯及其他恐怖分子發動的野蠻戰爭」「重申以色列有權自衛、譴責哈瑪斯對以色列發動殘酷戰爭」，要求被美國列為恐怖組織的哈瑪斯「即刻停止暴力攻擊、平安釋放所有人質和發還殉難人質的遺體」。
共和黨內極右派不滿自家議長麥卡錫（Kevin McCarthy）對民主黨不夠強硬而推動罷免，8名成員於10月3日與民主黨聯手成功將麥卡錫拉下馬，是美國史上首度出現眾議長遭罷黜。但之後眾院議長一直懸缺。
令外界陌生的強生也是前總統川普的盟友，曾發起推翻2020年大選結果的法律戰，他今天獲共和黨內全體一致支持當選議長。
強生拿起議事鎚時說：「我覺得所有美國人都曾對這個機構感到無比自豪，但現在這種自豪感褪色。如今我們面臨重建與重拾那份信任的挑戰。」
「能讓像我這樣的消防員之子來到這裡，與先前無數偉大的眾人般服務於這個神聖的議場，這就是美國美好之處。」
強生將是自冷戰後資歷最淺的眾議長，未曾擔任過任何一個委員會主席或高階領導角色。
確認由強生擔任龍頭後，眾議院必須馬上審議具法律效力的議案。民主黨籍總統拜登上週要求國會通過1060億美元的預算案，除援以的143億美元外，還包括提供數十億美元援助烏克蘭、台灣與加強邊境安全。
然而強生擔任眾院議長，恐使前述廣泛的預算案前景混沌不明。與諸多川普的共和黨盟友一樣，強生一直反對援助烏克蘭。
強生說會「有條件」支持援助烏克蘭。他今天告訴媒體：「我們正努力解決問題。我們想建立問責，希望白宮拿出明確目標讓我們能展開相關討論，這將富有成效。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1121026
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