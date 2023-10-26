趙天麟小三假健檢真偷情？薛瑞元：委託專業單位審查

有愛家形象的民進黨立委趙天麟爆發小三風波，有媒體報導指出，當初趙天麟的小三是透過「醫美健檢」名義來台。對此衛福部長薛瑞元今（26）日出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪表示，個案不便評論，且追溯調查有困難，而目前醫美健檢的政策已經回到疫情前，也會請專業單位審查申請來台健檢的案子。
記者林志怡／台北報導
據報導，台北秀傳醫院在104年至109年間執行「醫療服務國際化推動計畫」，其中包括最低收費1.5萬元的「秀傳醫院圓滿套餐」，後於5年間不實申請案件數達6.8萬人次、護航6.2萬名中客入境，趙天麟小三來台時間與此時間重疊
該報導指出，秀傳醫院當時遭發現與旅行社合作，由旅行社作帳、醫院提供收據，讓旅客取得來台許可，醫院實際最多收每名中客5000元，溢收費用則以代辦服務費為由退給旅行社。
對於趙天麟小三假借醫美健檢名義來台，媒體詢問是否會覺得政策被利用？後續是否會啟動稽查？薛瑞元表示，個案部分不便評論，這個個案是什麼情況，已經是幾年前，要追溯調查有困難。
至於媒體詢問，是否規劃重啟大陸客來台健檢？薛瑞元表示，目前醫美健檢的政策已經回到疫情前，這個政策已經恢復，也會透過專業單位審查申請來台健檢的案子。