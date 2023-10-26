再生能源大突破！今年發電占比估可達成10%里程碑　空污達6成減幅

經濟部能源署指出，再生能源設置容量從2016年的1.9GW，到今（2023）年 8 月的13.9GW，已大幅增加7倍；再生能源發電量於2016年時約127億度，預估今年度可達275億度，屆時再生能源發電占比將約達10%；台電空污排放量由2016年10.7萬噸減為4.2萬噸，減幅達61%。
能源署官員接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前再生能源占比截自8月止已接近9%，由於264支風機仍在運轉當中，且秋冬將至，風電發電量可望再增加，今年再生能源占比10%的目標可望符合預期達成。
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經濟部說明，未來除了持續透過發電結構調整、機組汰舊換新，並同步加強空污改善措施及提升能源效率等措施，來逐步實現永續台灣的願景。
經濟部指出，能源轉型不是一件簡單的事，像是風光發展即需面對諸多困境，並逐一克服，才能有此佳績，舉例來說，太陽光電面對土地、饋線及程序議題，於不利農業區及漁電共生等方式多元導入來突破瓶頸；離岸風電則是從零開始，在排除開發困難後，如今已是領先亞太各國，未來將更積極布局前瞻能源發展，包括地熱、海洋能、生質能及氫能等。
經濟部強調，能源轉型需靠公私協力共同支持推動，才得以逐步達成能源轉型。