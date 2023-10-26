財經小辭典／台股交割跟進國際改採T+1真的好嗎？2大關鍵成考量

再生能源大突破！今年發電占比估可達成10%里程碑　空污達6成減幅

▲今年再生能源發電量預估可達275億度，屆時再生能源發電占比將約達10%，目前占比接近9%，冬天風電發電量可望再增加。（圖／經濟部提供）
▲今年再生能源發電量預估可達275億度，屆時再生能源發電占比將約達10%，目前占比接近9%，冬天風電發電量可望再增加。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部今（26）日於行政院會報告「能源轉型成果」，其中提到，今年再生能源發電量預估可達275億度，屆時再生能源發電占比將約可達10%，能源署官員表示，目前占比接近9%，冬天風電發電量可望再增加，未來將持續透過發電結構調整、機組汰舊換新、加強空污改善措施、提升能源效率等，加速國內能源轉型。

經濟部能源署指出，再生能源設置容量從2016年的1.9GW，到今（2023）年 8 月的13.9GW，已大幅增加7倍；再生能源發電量於2016年時約127億度，預估今年度可達275億度，屆時再生能源發電占比將約達10%；台電空污排放量由2016年10.7萬噸減為4.2萬噸，減幅達61%。

能源署官員接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前再生能源占比截自8月止已接近9%，由於264支風機仍在運轉當中，且秋冬將至，風電發電量可望再增加，今年再生能源占比10%的目標可望符合預期達成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為朝供電穩定及淨零目標邁進，經濟部已訂定能源轉型再生能源目標，將極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等，同時搭配如多元儲能、強化電網韌性等措施，以加速落實能源轉型工作。

經濟部說明，未來除了持續透過發電結構調整、機組汰舊換新，並同步加強空污改善措施及提升能源效率等措施，來逐步實現永續台灣的願景。

經濟部指出，能源轉型不是一件簡單的事，像是風光發展即需面對諸多困境，並逐一克服，才能有此佳績，舉例來說，太陽光電面對土地、饋線及程序議題，於不利農業區及漁電共生等方式多元導入來突破瓶頸；離岸風電則是從零開始，在排除開發困難後，如今已是領先亞太各國，未來將更積極布局前瞻能源發展，包括地熱、海洋能、生質能及氫能等。

經濟部強調，能源轉型需靠公私協力共同支持推動，才得以逐步達成能源轉型。

仁澤地熱發電廠啟用！年發近500萬度綠電　等同1200戶年用電量

澎湖風機停擺致百億海底電纜閒置？台電：進入汰換期「絕不閒置」

全台水情穩定！百年大旱抗旱水井已回升至正常地下水位

強強聯手！輝達、聯想擴展合作關係　加速企業部署客製化生成式AI

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞