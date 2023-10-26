車主哭哭！一夜慘遭襲千屎彈 白尾八哥徹夜狂叫住戶揚言毒鳥
外來種白尾八哥迅速在城市繁殖，台中市大里區十九甲地區近來出現大量八哥，不僅民眾停在路邊的轎車，一夜被投放近千顆鳥屎，連人行道都變成屎路，臭氣沖天沒人敢走，有些八哥還變成夜貓子整夜狂叫，吵到民眾神經衰弱揚言要毒鳥。台中市政府農業局表示，不建議激烈的撲殺手段，將在樹上噴灑「水溶性防鳥忌避劑」，透過破壞八哥的棲地，讓牠們移居他處。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員江和樹今（26）日質詢時指出，大里區最近出現成群結隊的八哥，一到傍晚就聚集在民宅屋頂或大樓陽台，有車主將車停在路邊停車格，一早醒來發現被投了數百顆鳥屎，才知旁邊的路樹有八哥過夜，一旁的人行道更恐怖，不僅成為屎路、臭到沒人敢走，清潔隊疲於奔命清洗，也無法改善。
江和樹說，十九甲地區為重劃區，加上旁邊溪流有足夠食物，八哥白天覓食，晚上棲息在路樹上，吃喝拉撒後還整夜不睡，群起狂叫嚴重擾民，居民打1999向市府反映，但八哥數量不減反增，不僅改棲息在民宅屋頂，甚至還從氣窗或管線跑侵入房子。雖然市府多次修剪路樹，但樹木越修長得越高，反而有利八哥棲息，希望市府改種低矮樹種，才能解決問題。
農業局長張敬昌答詢時表示，八哥鳥聚集原因包含自然與人為因素，如所植樹種或人為餵食等。考量外來種八哥鳥喜愛群聚於較高的樹梢休息，並選擇側枝站立以防止敵害，若換成高度較低的矮樹種類或修剪過多的側枝，將能減少鳥類棲息。
張敬昌說，不建議激烈的撲殺手段，可以採用溫和的物理方式驅鳥。農業局也採取在樹上噴灑「水溶性防鳥忌避劑」，特有味道將對鳥類產生刺激，防止八哥鳥群聚，但對於人類、鳥類與環境均無害無毒；市府也將持續宣導不餵食野外鳥類，共同維護環境品質。