新澳隧道17車連環撞慘釀1死11傷 肇事駕駛、業者發聯合聲明致歉
宜蘭南澳新澳隧道24日下午，發生17車連環車禍，釀成1死11傷慘劇，涉案的蔣姓司機和砂石車公司許姓負責人，今（26）日發出聯合聲明，向所有傷亡及受影響的家人們深深致歉。
記者林莞茜／綜合報導
回顧案發經過，25日下午1時42分，台9線新澳隧道發生17車連環撞，造成11輛轎車、3輛大貨車、2輛小貨車及1輛重機追撞，現場一片狼籍，碎片散落四處，多輛轎車幾乎變成廢鐵，最終導致1人死亡、1人重傷以及10人輕傷；宜蘭地檢署指出，根據調查該路段限速40公里，蔣姓司機當時車速將近75公里，推估有超速事實，且砂石車還超載3000多公斤的貨物，當時在完全沒有減速的情況下一路推撞15秒才停下，經檢察官複訊後，認犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，25日諭令新台幣20萬元交保候傳。
針對本次重大事故釀成傷亡，涉案的蔣姓司機和砂石車公司許姓負責人，今（26）日發出聯合聲明，以下為聲明書全文：
本人為石富通運有限公司負責人許名頡，本公司所屬車輛KLC-2298於10月24日下午13時42分，發生的交通事故悲劇，造成1死11傷。
我們會負責所有傷亡者的賠償，亦不會逃避該負的行政責任及刑罰，我和駕駛人蔣乾坤在此向所有傷亡及受影響的家人們深深致歉！
我會痛定思痛，徹底檢討我的管理團隊及方式，真的非常對不起！對不起！
此致