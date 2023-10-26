李尚福遭免職　中國國防部不回應原因

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外媒提問，李尚福被免職的原因，以及國防部長懸缺對於中方的影響？吳謙則以「關於你關注的新任防長問題，建議關注權威訊息的發布」一句帶過。
有媒體進一步詢問，李尚福被免職的原因是否與此前傳出的涉貪有關？以及新任防長是否會現身香山論壇？吳謙則回應，「沒有需要發布的訊息」、「香山論壇的有關安排，會適時發布訊息」。
北京香山論壇即將於29日至31日舉行，吳謙表示，中央軍委領導將與有關國家防務官員展開交流。
吳謙並指，根據美方通報，美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯將作為美國國防部代表參加此次論壇。期間中方相應官員將與她開展交流。
吳謙也說，中美兩軍關係，實際上參與溝通的人員級別不是最重要的事項，認為溝通最重要的是在實質內容。當前兩軍關係出現困難與障礙，責任完全是在美方。
至於俄方參加的具體人選，吳謙則指出，會適時發布訊息。
李尚福此前最後一次公開露面，是今年8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說。
之後，關於李尚福落馬甚至涉案被查的傳言甚囂塵上，並出現各種原因的揣測。
有關國防部長繼任人選，外界認為，目前以中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立呼聲最高，中央軍委副主席何衛東也被點名是可能人選。（編輯：陳鎧妤）1121026