WHO籲哈瑪斯釋放所有人質　以色列稱逾半有外國護照

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以色列並指出，哈瑪斯目前挾持的人質當中，有138人持有外國護照，包括54名泰國人、15名阿根廷人、德國人和美國人各12名、法國人和俄羅斯人各6名、5名尼泊爾人、菲律賓人和坦尚尼亞人各2名，以及中國人和斯里蘭卡人各1名。
儘管當中許多人質據信也有以色列國籍，但一部分人幾乎確定沒有雙重國籍，例如人數占最多的泰國人和尼泊爾人。
泰國是以色列最大移工來源國之一，官方統計約有3萬泰國人在以國從事農工。這也使泰國人在這次哈瑪斯攻擊中的死亡和失蹤人數居外籍人士之首，已確認有24死21人失蹤。
其他受害慘重的國家，包括美國有34死5失蹤、烏克蘭25死2失蹤、法國23死1失蹤、俄羅斯23死4失蹤。此外中國和尼泊爾至今皆有5位公民死於哈瑪斯攻擊，另有1名中國人和5名尼泊爾人失蹤。
法新社報導，世衛今天呼籲哈瑪斯提供證據，證明其挾持的人質仍活著，並考量人質的身體狀況將他們全部釋放。
世衛表示，他們「嚴重擔憂」人質的健康情況，當中包括衛生工作人員和最多30名兒童。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中說：「俘虜者有迫切必要性提供人質的生命跡象，以及人質獲得醫療照護的證據，並依人道和健康考量立即釋放人質。」
世衛還表示，哈瑪斯應該立即讓紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）進入確認人質的健康情況，世衛也隨時待命提供紅十字會人質所需的任何衛生支援。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1121026
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