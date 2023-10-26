「搜歌神器」Shazam新增演唱會搶票功能 紅髮艾德高雄場1鍵開搶
喜歡聽音樂的樂迷們對於《Shazam》這款App應該不陌生，有「搜歌神器」之稱，當聽到一首樂曲想知道是哪曲名或主唱是誰時，就會打開《Shazam》來辨識，幾年前已經成為蘋果旗下的一份子，功能的推出上和蘋果的結合度更高，今（26）宣布加入了「演唱會」功能，提供給熱愛音樂和演唱會的朋友們一鍵就能知道附近地區舉行的演唱會活動，同時還能提醒購票和演唱會通知，或是樂迷們的好夥伴。
記者周淑萍/綜合報導
「搜歌神器」Shazam 不僅能即時搜尋歌曲、發掘新的音樂，今日更推出全新「演唱會」功能，包含在「我的音樂」之下，將根據 Shazam 使用者的歷史活動提供個人化的推薦。透過全新「演唱會」功能，樂迷們在此可瀏覽和搜尋更多演唱會活動，並可依照藝人、日期、地點等條件篩選搜尋結果，進一步探索熱門演唱會。
Shazam 也能幫助使用者儲存並回顧活動、並為即將到來的演出設定提醒、查看票務資訊，以及解鎖特定藝人的演唱會獨家內容。包含可供下載的全新錶面、背景圖片、幕後花絮影片、巡演照片和演出節目歌單等。此外，隨著 iOS 17 的推出，使用者現在即可透過 Spotlight 搜尋藝人並在 Shazam 演唱會頁面上了解巡演藝人即將舉行的演唱會、探索演唱會門票選項以及場地資訊等內容。
而在蘋果「地圖」 中，可以透過一系列專家精心製作的 Apple Music 指南 探索全球現場演唱會演出勝地，並直接在「地圖」App 中瀏覽即將舉行演出的場地。Apple Music 中的演出歌單也將精選大型巡迴演出，以供樂迷聆聽演出曲目、深入瞭解演出的幕後花絮。Shazam 全新「演唱會」功能即日起於 iOS 版 App 上推出，不久後也將支援 Android 裝置。 iOS 17 的 Spotlight 搜尋功能現已可搜尋即將舉行的演唱會。