川普鐵粉、反墮胎、反同性戀！「7件事」認識美國新任眾議長強生

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強生的綽號是「Maga Mike」，在共和黨支持川普的人士之中，強生算是最死忠的川粉之一，強生支持川普所主張2020美國大選被操縱的陰謀論，在川普試圖推翻敗選結果時，強生是投票力挺川普的147位眾議員之一，且他還負責提起數個搖擺州選舉無效的訴訟。有民主黨眾議員認為，強生是協助川普試圖推翻2020大選結果的智囊之一。
二、強生反墮胎
美國最高法院去年推翻「羅訴韋德案」時，強生直呼這是「偉大而喜悅的時刻」，並稱禁止墮胎是美國為「選擇性殺害未出生嬰兒的行為提供了憲法保護」，強生也曾共同提案發起全國禁止墮胎的法案。
三、強生反同性戀
2016年當選國會議員時，強生就宣誓自己站在「文化戰爭」前線，將會捍衛傳統婚姻、宗教自由、人類生命的神聖性和聖經價值觀，他曾在文章中寫到「同性婚姻將成為混亂和性別無秩序的黑暗先兆」，並發起全國禁止學校宣傳或討論性別認同的法案。
四、強生是氣候懷疑論者
強生在2017年曾說過，氣候正在發生變化，但這變化是地球自然循環造成的或是因為人類開太多休旅車造成的？「我不相信答案後者」。
五、強生提倡保守的基督教婚姻
強生是虔誠的福音派基督徒，曾自稱自己「依次是基督徒、丈夫、父親、終身保守派、憲法律師和小企業主」。他提倡一種基督教保守教義的契約婚姻（covenant marriage），目標是讓離婚更難實現，稱自己是家庭與忠誠婚姻的支持者。
六、強生主張削減社會安全和醫療保險
在內政立場上，強生跟川普一致，主張對於社會安全和醫療保險的政府支出進行削減。
七、強生曾是「仇恨團體」的發言人
強生曾是反LGBTQ+團體「捍衛自由聯盟（Alliance Defending Freedom，ADF）」的發言人，ADF後來遭美國非盈利組織南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）認證為仇恨團體。
《衛報》這篇報導的立場顯然非常反對強生，而在《BBC》對強生的報導中，則有補充一些關於強生的正面評價，大多共和黨議員都肯定強生能夠與每個人相處融洽，務實且頭腦冷靜。雖然是保守派，但與溫和派共和黨員也處得來，共和黨會議主席斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）稱讚強生是一位畢生致力於「美國偉大的生活、自由和追求幸福的原則」的人。