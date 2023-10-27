觀眾、影評與電影記者心中的「金馬60」

對喜歡電影的人而言，年底的金馬季，既是盛宴也是精神時光屋，從金馬影展選片指南為藝文愛好者指引明燈開始，到實體浸淫在影展、飽覽各國年度傑出電影後的身心受震撼程度與充實度都是肉體或許會疲憊但令靈魂充飽電的過癮過程；而金馬獎每年公布入圍名單的記者會那天，更是台灣電影人的「一年之初」，直到親眼見證到頒獎典禮紅毯、典禮幕前幕後的大小故事串成的感性與感動瞬間... 這些或許不是六十年前就是如此，而是一步一腳印、調整步伐後所長成的睿智者姿態 ── 有多少資源就 all in 回饋給影迷和影人，且把手掌拍爛也要榮耀他們，包括大師、新銳或者只要你是愛電影的人。若金馬是一個人，那麼他就是筆者以後想要變成的那種大人。
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金馬60，回顧有些愛片沒有得獎依然為他們抱憾的舉如張艾嘉的《相愛相親》，紀錄片《日常對話》與《乘著光影旅行》。可以是得獎片卻無得獎運的電影太多了：近年的《哈勇家》、《返校》與《醉·生夢死》，追溯名導侯孝賢《悲情城市》、楊德昌《獨立時代》、賈樟柯《天註定》，以及王家衛《一代宗師》、《花樣年華》、《阿飛正傳》部部都無緣得獎，但皆無損這些電影在影迷心中的地位，依然是所謂的金馬強片。
還記得十年前金馬 50 ，李安擔任評審主席，時隔十年，金馬 60 來了，李安再度擔任評審主席。或許我們心裡總難免會對於看不到的未來產生不確定感，但這十年都有李安陪伴，台灣影迷和影人可說是處於國際最頂規的環境狀態中韜光養晦了，其實都該更自信更勇敢一點。
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