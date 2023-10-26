台積電德國設廠過關！投審會准投資35億歐元：無高階技術外流疑慮

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在對外投資部分，6件投資案共投資新台幣1,388多億元，分別為國泰人壽以英鎊1億4,193萬6,300元增資，從事經營不動產投資、不動產管理業務、金寶電子工業股份有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司增資泰國泰金寶科技股份有限公司從事電腦週邊、網路通訊商品之製造業務、欣興電子股份有限公司增資泰國UNIMICRON ，從事經營印刷電路板製造業務、志超科技增資越南志超科技（越南）有限公司，從事生產、加工及銷售各類印刷電路板業務。
再來還有台積電擬以歐元35億元，對外投資德國廠商，經濟部投審司保釋，本案係台積電為支持歐洲客戶及其下游廠商的需求，擬與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置12吋半導體晶圓廠，製程節點為16/28奈米，屬成熟製程，應無我半導體高階技術外流疑慮；又考量本案除能滿足業者與客戶建立更緊密關係外，並將有利於臺灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結，爰經會議討論後，同意本次投資案。
台積電在8月8日發布重訊，董事會正式拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠，總投資金額預計超過100億歐元，預計於2024下半年開始動工，2027年底開始生產；台積電董事會亦決議核准資本預算約60億5950萬美元，內容包括廠房興建、廠務設施工程、建置先進封裝、成熟及特殊製程產能。