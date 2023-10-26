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台積電德國設廠過關！投審會准投資35億歐元：無高階技術外流疑慮

▲經濟部投審司投資審議會，核准通過台積電35億歐元赴德國設12吋晶圓廠投資案。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部投審司投資審議會，核准通過台積電35億歐元赴德國設12吋晶圓廠投資案。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

經濟部投審司今（26）日召開投資審議會，會中核准及備查1件僑外投資、6件對外投資，其中包括台積電以歐元35億元，擬與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置12吋半導體晶圓廠，製程節點為16/28奈米，屬成熟製程，應無我半導體高階技術外流疑慮。

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經濟部投資審議會在今日舉行召開投資審議會，會中計核准及備查重大投資案件計7件，在僑外投資部分，經濟部核准英屬維京群島商 WEALTHY JOY CO., LTD.以貸款投資方式對鼎固置業股份有限公司增資新臺幣41億元，從事經營不動產買賣、不動產租賃、管理顧問等業務。

在對外投資部分，6件投資案共投資新台幣1,388多億元，分別為國泰人壽以英鎊1億4,193萬6,300元增資，從事經營不動產投資、不動產管理業務、金寶電子工業股份有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司增資泰國泰金寶科技股份有限公司從事電腦週邊、網路通訊商品之製造業務、欣興電子股份有限公司增資泰國UNIMICRON ，從事經營印刷電路板製造業務、志超科技增資越南志超科技（越南）有限公司，從事生產、加工及銷售各類印刷電路板業務。

再來還有台積電擬以歐元35億元，對外投資德國廠商，經濟部投審司保釋，本案係台積電為支持歐洲客戶及其下游廠商的需求，擬與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置12吋半導體晶圓廠，製程節點為16/28奈米，屬成熟製程，應無我半導體高階技術外流疑慮；又考量本案除能滿足業者與客戶建立更緊密關係外，並將有利於臺灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結，爰經會議討論後，同意本次投資案。

台積電在8月8日發布重訊，董事會正式拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠，總投資金額預計超過100億歐元，預計於2024下半年開始動工，2027年底開始生產；台積電董事會亦決議核准資本預算約60億5950萬美元，內容包括廠房興建、廠務設施工程、建置先進封裝、成熟及特殊製程產能。

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