出門帶傘！東北季風吹4天：北台灣濕涼 一圖看周末降雨變化
出門記得帶傘！東北季風今（27）持續增強、水氣增多，苗栗以北高溫略降，白天開始降雨就會逐漸出現，苗栗以北、東半部、恆春半島降雨比較明顯，其中在東北角、宜蘭到花蓮一帶局部單點的雨量可能會稍微多一些，台中以南到高屏一帶也會有短暫陣雨出現的機會。天氣職人吳聖宇指出，此波東北季風將連吹4天，至下周二減弱，下周三至周日風向又會轉偏東風，呈現高壓迴流的天氣型態，溫度也會有再度偏高偏熱的機會。
記者徐銘穗/綜合報導
氣溫方面，北台灣高溫約25-27度，中南部可達29、30度、花東約25、26度，夜間清晨各地低溫約21-24度，中南部仍有較大的日夜溫差，早出晚歸須留意；預計水氣會逐漸增多，周末各地天氣會更不穩定。
這波東北季風將連續影響4天，28-30日東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；27-30日華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，其中29日各地有局部短暫陣雨。
吳聖宇指出，下周一（30）開始水氣減少，但是東北季風仍會持續影響到下周二（31）左右，迎風面地區仍有短暫陣雨，西半部逐漸恢復多雲到晴的天氣，溫度也會慢慢開始回升。
下周三到周日（11/1-11/5）風向又會轉為偏東風，呈現高壓迴流的天氣型態，除了迎風面東半部有局部短暫陣雨以外，天氣大致穩定，溫度也會有再度偏高偏熱的機會，暖秋的型態依然持續，何時會改變仍有待觀察。