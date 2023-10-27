戰火下　以色列身心障礙老人日照中心人員短缺

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據特拉維夫大學國家安全研究所（INSS）公布的數據，以色列已有1400人以上死亡，5431人受傷，224人被擄為人質，64個城鎮已疏散，並有超過12萬人被迫緊急撤離家園。
在這樣的戰爭陰影下，原本就是社會中弱勢群體的身心障礙老人雖然無法理解為何有戰爭，甚至不知道什麼是戰爭，但是他們跟一般人一樣因規律生活被攪亂而焦慮不安。照護這些有特殊需求的身心障礙老人日照中心面臨非常時期的挑戰。
知名社福機構SHEKEL是由以色列社福部與數個市政府單位於1979年成立，總部設在耶路撒冷，陸續在貝達蒂克法（Petach Tikva）、拉馬干（Ramat Gan）等城市設立分部，主要協助身心障礙人士融入社會，服務項目涵蓋協助培養獨立生活技能、就業輔導、舉辦文化活動、藝術治療、園藝治療等多元療程協助及支持受照護對象。
貝達蒂克法市的SHEKEL中心是專注提供身心障礙老人的日照所需。台灣東海大學2名外文系及1名景觀系學生曾於今年暑假7月上旬抵達貝達蒂克法SHEKEL，從事志工服務4週。
以哈戰爭爆發後，SHEKEL日照中心遵循政府安全措施關閉10天，直到18日才得到批准恢復照護身心障礙老人。中央社記者25日到SHEKEL日照中心了解日照中心在戰火下的運作。
日照中心主任阿農（Miki Arnon）告訴記者，該中心平常有20多名身心障礙老人受照護，老人年齡介於55歲到80歲。有一半以上住在政府提供的身心障礙者宿舍，其他成員則與指定監護的家人同住。
這些老人的父母本身都是高齡老人，日照中心關閉那10天，在戰爭的緊張情勢下，他們需要照顧平常由日照中心照護的身心障礙老年子女，非常艱辛。其中有名受照護者的母親已90多歲。
阿農表示，戰爭讓大家都很焦慮，尤其是不時有空襲警報。日照中心照常運作對這些身心障礙老人很重要，因為他們需要有個抒發緊張心情的空間。
阿農表示，由於許多以色列後備男女官兵被徵召入伍，SHEKEL日照中心跟不少公司機構一樣，也面臨人員短缺問題。除了以色列員工與志工被徵召，8月剛來原本預計服務一年的德國志工因所屬的德國機構不同意繼續在戰國服務而回國；一名主要員工也因戰爭，學校關閉，導致她必須在家照護小孩，無法上班。
在中央社記者採訪當天，一名長期在SHEKEL日照中心當志工的以色列婦女艾瑞絲（Iris）同樣因為需照顧無法上學的孩子，不能來當志工，當天她託人送來一大箱零食和一大箱各式桌上遊戲給受照護老人，讓這些如孩子般的老人特別開心。
在人力資源短缺情況下，阿農說仍盡全力讓受照護老人感到安全，盡可能讓他們了解情況。（編輯：馮昭）1121027
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