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李善均小三酒店妹「大麻自己種來吸」！她急聲稱：是我朋友的生菜

▲李善均的外遇小三酒店妹，被警方查到自己種大麻來吸，還謊稱：「那是我朋友種的生菜！」（圖／鬼夢遊Naver電影劇照）
▲李善均的外遇小三酒店妹，被警方查到自己種大麻來吸，還謊稱：「那是我朋友種的生菜！」（圖／鬼夢遊Naver電影劇照）

記者詹鎰睿／綜合報導

韓國男星李善均日前不僅被爆出吸食大麻等多種毒品，還背叛老婆田慧振（又譯：全慧珍），在外面與29歲的酒店女經理有染，還意外扯出G-Dragon（GD、本名權志龍）涉嫌染毒，引發娛樂圈譁然。如今案情又有新進展，該名酒店女經理自己栽種大麻，還謊稱：「那是我朋友種的生菜！」

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據韓媒《Channel A News》報導指出，該名酒店女經理於10月18日、住在朋友家期間被逮捕，當時警方不僅發現大麻，現場還找到用來吸食毒品的玻璃管、以及栽培植物的道具，種種證據懷疑是非法在家種植大麻。結果酒店女經理竟謊稱，「那是我朋友種的生菜。」案件還在調查中。

▲G-Dragon遭酒店女經理爆料吸食大麻，後續也被查出毒品來源與李善均是同一人。（圖／GD IG）
▲G-Dragon遭酒店女經理爆料吸食大麻，後續也被查出毒品來源與李善均是同一人。（圖／GD IG）
目前該起吸毒案，除了確定主角李善均吸毒，另與酒店女經理有染之外，還意外牽涉G-Dragon等10位人士染毒，南韓警方正在積極調查大麻流向，然而，不少知情人士爆料，此案調查對象還包括女偶像、女偶像出身的演員，甚至還有韓國娛樂圈頂尖的偶像。

隨著案情越滾越大，被影射或被點名染毒的藝人，均紛紛透過經紀公司聲明駁斥，揚言採取法律行動捍衛自身名譽。另外，警方也強調，李善均與G-Dragon並不屬於單一事件，兩人沒有一起吸毒，案件還在釐清當中，至於兩人是否會被限制出境，還有待官方說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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