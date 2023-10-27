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大巨蛋開箱／大巨蛋座椅顏色仍有「吃球」疑慮　遠雄：可加裝椅套

▲大巨蛋今日由臺北市長蔣萬安親自開箱，關於座椅顏色有「吃球」情況的疑慮，遠雄方面表示若從球員那得到的反饋有必要，他們會加裝椅套。（圖／記者陳明中攝）
▲大巨蛋今日由臺北市長蔣萬安親自開箱，關於座椅顏色有「吃球」情況的疑慮，遠雄方面表示若從球員那得到的反饋有必要，他們會加裝椅套。（圖／記者陳明中攝）

記者黃建霖/臺北報導

台北大巨蛋今日由台北市長蔣萬安親自開箱，預計在11月進行2場壓力測試賽，為12月的亞錦賽先做檢驗。蔣萬安受訪時表示，上次大聯盟專家給出的建議，相關改善皆已完成，將藉由測試賽從選手那聽取最真實的使用意見，再次進行調整。

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今年7月時，MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen應邀前來進行檢測和給予專業意見，他當時共勘查34個部份，其中對場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠提出改善建議。

▲台北大巨蛋竣工，預計11月進行測試賽，12月將舉辦亞錦賽，針對7月份大聯盟專家的建議，官方表示均已有改善。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大巨蛋竣工，預計11月進行測試賽，12月將舉辦亞錦賽，針對7月份大聯盟專家的建議，官方表示均已有改善。（圖／記者陳明中攝）

▲大巨蛋外野螢幕。（圖／記者陳明中攝影）
▲大巨蛋外野螢幕。（圖／記者陳明中攝影）
這次的改善重點，包括本壘板後方的防撞軟墊、防護網延伸5公尺、投手丘平整化、投手板高度差調整，全壘打標竿加裝標竿網等等，蔣萬安強調大巨蛋使用以球員和球迷的安全為第一優先，上次檢測出有疑慮的部分，已皆要求遠雄改善、今日也看到成果。

人工草皮的部分，是由日本美津濃公司生產，這個知名品牌過去也負責過3個大巨蛋的人工草皮，經驗豐富。這次9月，有再請該公司的人員來台檢視，也有針對Olsen的建議進行調整。

▲大巨蛋座椅顏色有「吃球」疑慮，遠雄方面表示若從球員那得到的反饋有必要，他們會加裝椅套。（圖／記者陳明中攝）
▲大巨蛋座椅顏色有「吃球」疑慮，遠雄方面表示若從球員那得到的反饋有必要，他們會加裝椅套。（圖／記者陳明中攝）
現場座椅顏色為黑、白、灰三色，雖有色差交錯，但之前報告中提出可能會有「吃球」的疑慮，影響選手視線和比賽進行。對此遠雄方面表示，會藉由兩場測試賽聽取選手的反饋，若確實有此情況，將會加裝椅套。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，大巨蛋座椅的舒適度和顏色在國外都是有前例在的，將透過測試賽聽取球員意見，「假設真的有（對比賽造成影響）的話，那我們就會做改善，這件事是沒有問題的。」

▲遠雄集團副總經理楊舜欽。（圖／記者陳明中攝影）
▲遠雄集團副總經理楊舜欽。（圖／記者陳明中攝影）
至於球場螢幕尺寸問題，楊舜欽則說這是在10幾年前就設計成這樣，現在也是全台最大的球場螢幕，觀看上是沒有問題的，也許有一些部份讓大家不夠滿意，未來還可以來做調整，但現階段以取得使用執照為優先。「因為吊掛新的螢幕也需要經過載重測試，因為現場有人工草皮，載重機具也沒辦法直接開進來。如果之後使用後，球迷或承租方覺得有必要增加相關設施，我們都會來評估，沒有問題。」

蔣萬安信心滿滿地表示，「相關的改善皆已經完成」，不過今天現場直觀，外野的逃生出口標示十分顯眼，而且就位置上來說有造成球員在接球或做其他動作時受傷的可能。對此前者表示將指示遠雄方面再來了解，如果需要改善將即刻進行調整。

▲▲臺北市長蔣萬安親自開箱大巨蛋，他表示上次大聯盟專家給出的建議，均已做出調整。（圖／記者陳明中攝）
▲ ▲臺北市長蔣萬安親自開箱大巨蛋，他表示上次大聯盟專家給出的建議，均已做出調整。（圖／記者陳明中攝）
此外，這次也介紹了大巨蛋忠孝東路4段的地下通廊連通口新建工程，該工程開工日期在109年11月16日，實際完工日期為112年6月28日，結算金額高達新臺幣3億6,986萬3,183元，施工目的為打開國館北側圍籬、園區綠帶增設3處林蔭通道縫合人行道動線，設置1座玻璃通透景觀無障礙電梯，避開國館建築中軸線等。

目前大巨蛋的兩場測試賽，預計市政府會透過棒協方面來做邀請的動作，由台北興富發成棒隊以及其他幾支甲組成棒隊伍，給予球場最真實的回饋。

11月初為閉門測試，11月中旬的測試賽將對開放，預計開放1萬多名球迷進場，大巨蛋滿場預計會有4萬人。

▲大巨蛋外野有新增防撞軟墊，臺北市長蔣萬安在開箱時有親自測試。（圖／記者陳明中攝）
▲大巨蛋外野有新增防撞軟墊，臺北市長蔣萬安在開箱時有親自測試。（圖／記者陳明中攝）

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