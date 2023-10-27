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拚肯德基「黑皮整隻雞」！Oh！MAMA Chicken萬聖節「黑炸雞優惠」

▲萬聖節速食拚創意！肯德基推出「黑皮整隻雞」、青蔥皮蛋口味的「調皮搗蛋蛋撻」，Oh！MAMA Chicken美式炸雞也推出壞壞黑炸雞搭配鬼椒醬，還大方祭出送炸雞優惠。（圖／Oh！MAMA Chicken提供）
▲萬聖節速食拚創意！肯德基推出「黑皮整隻雞」、青蔥皮蛋口味的「調皮搗蛋蛋撻」，Oh！MAMA Chicken美式炸雞也推出壞壞黑炸雞搭配鬼椒醬，還大方祭出送炸雞優惠。（圖／Oh！MAMA Chicken提供）

記者蕭涵云/綜合報導

萬聖節各大速食業者拚創意！繼肯德基推出「黑皮整隻雞」、青蔥皮蛋口味的「調皮搗蛋蛋撻」後，又一家黑麻麻炸雞被挖出！Oh！MAMA Chicken美式炸雞誠品生活南西店新開幕，祭出壞壞黑炸雞搭配最辣的鬼椒醬，還大方「送黑炸雞」優惠。

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肯德基萬聖節回歸咔啦整隻雞，首度披上黑色外衣變成「黑皮整隻雞」，還搭配南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬3種詭譎色彩的美味沾醬，掀起話題。昨（26）日又宣布開賣調皮搗蛋「青蔥皮蛋蛋撻」，以顛覆常理的鹹甜口味衝擊甜點控。

▲肯德基萬聖節回歸「黑皮整隻雞」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲肯德基萬聖節回歸「黑皮整隻雞」。（圖／記者鍾怡婷攝）
沒想到又一家黑麻麻炸雞被挖出！由網紅阿晋投資的Oh！MAMA Chicken美式炸雞，使用天然竹炭粉沾裹著多汁的炸雞，打造萬聖節限定口味「壞壞黑炸雞」。鐵粉還敲碗成功「最辣的拿出來」，以特級青花椒、四川大紅袍花椒、墨西哥魔鬼鬼椒、朝天椒、雞心椒等5種不同的辣椒，研發出花椒香麻與辣度兼具的鬼椒醬搭配炸雞。

▲網紅阿晋投資的Oh！MAMA Chicken美式炸雞，萬聖節也推出「壞壞黑炸雞」限定口味。（圖／Oh！MAMA Chicken提供）
▲網紅阿晋投資的Oh！MAMA Chicken美式炸雞，萬聖節也推出「壞壞黑炸雞」限定口味。（圖／Oh！MAMA Chicken提供）
歡慶誠品生活南西店新開幕，現場不只打造成萬聖節限定佈置，10月28日至11月12日開幕活動，到店消費就送「黑炸雞」一塊；而且逢甲店、勤美店同慶，到店消費升級套餐，也送「黑炸雞」一隻（限量贈送，送完為止）。

▲萬聖節速食拚創意！肯德基推出「黑皮整隻雞」、青蔥皮蛋口味的「調皮搗蛋蛋撻」，Oh！MAMA Chicken美式炸雞也推出壞壞黑炸雞搭配鬼椒醬，還大方祭出送炸雞優惠。（圖／Oh！MAMA Chicken提供）
▲發音就像「黑麻麻」的Oh！MAMA Chicken美式炸雞，萬聖節也推出壞壞黑炸雞搭配鬼椒醬，大方送炸雞。（圖／Oh！MAMA Chicken提供）

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