劉家昌、甄珍演了30年假面夫妻！為20億家產撕破臉 導火線曝光
愛有多深，恨就有多濃！資深音樂人劉家昌與亞洲影后甄珍（章家珍）情牽逾45年，當年他對她一見鍾情，身邊卻有另一半，甄珍另嫁給演員謝賢，讓他氣到扼腕，拚命送花苦追人婦，直到兩人都揮別第一任婚姻，1978年才順利結成連理，結果劉家昌豪賭成性，甄珍擔心影響家庭經濟，早在1987年就在美國登記離婚，低調隱忍30年才曝光消息，如今為了20億元台幣家產，雙方對簿公堂撕破臉，顏面蕩然無存！
記者江芷稜／綜合報導
劉家昌才華過人，擁有演員、導演、創作者等多重身分，寫過〈往事只能回味〉、〈一簾幽夢〉、〈諾言〉等經典歌曲，累積雄厚家產。甄珍2017年自曝，受不了劉家昌好賭，擔心家裡經濟問題，早在1987年就提出離婚，對方也同意了，在兒子劉子千1歲時離異，結束9年婚姻，為了小孩沒有分開生活，在大眾面前扮演假面夫妻，「演了30多年夫妻，演到自己都忘了，我第一次結婚又離婚鬧得那麼大，不想再鬧大，面子問題吧！」
雙方未能好聚好散，劉家昌2018年痛批前妻貪得無厭，聲稱擁有14棟房產、經法院認證約有20億元台幣家產，全被甄珍、劉子千私吞，自己一毛未得，連過年都不得家門而入，並指控「母子加起來過百歲，沒做過一天事，到今天吃我喝我，卻置我於死，這種家人有人敢要嗎？人怎沒有感情親情，沒有愛呢？太貪得無厭了」。
甄珍則透露2012年時，劉家昌承諾只要再給他一筆錢，就彼此不再往來，所以她給了錢，這件事有朋友和書面可以證明，沒料到將近10年來，前夫不斷破壞她和兒子的名聲，家事被迫搬上檯面。劉家昌已經年屆82歲，砲轟前妻所為何事？他聲稱要爭個道理，不過另有一說，劉家昌首任婚姻和江青育有一子劉繼鵬（又名劉繼成），他對孫女相當疼愛，爭產似乎是為了另一個家庭，但前妻江青不願參與其中，自稱是「局外人」。