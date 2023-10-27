影音／大巨蛋球場座椅設計有小巧思 市長蔣萬安也稱「很貼心」
臺北大巨蛋今（27）日正式由臺北市長蔣萬安開箱，他在受訪表示，一些細節可以再去和遠雄方面溝通、調整，但也很滿意一些球場的設計和巧思，其中椅背後方可以放置飲料的設計，讓他直呼「很貼心」。
記者黃建霖/臺北報導
大巨蛋球場是否能順利運營受到全台關注，目前最快可於10月下旬取得使用執照，一些外界還有所疑慮的部份，蔣萬安認為還可以再去調整，包括座椅顏色和螢幕大小，都可在測試賽之後傾聽球員最真實的意見，並且和遠雄方面進行溝通。不過他也認為在7月由大聯盟專家所提出的建議，大多數已獲得改善。
蔣萬安市長今天親臨球場體驗各種設施，其中他對於球場座椅的一些小設計感到滿意，他稱座位與前排座位相距50公分，坐起來很舒適、符合人體工學；飲料還可以放在前排座椅後方的凹槽中，非常貼心。
另外，他也親自坐在本壘板後方的位置體驗，認為看球的視野相當開闊、寬敞，也表示其實球場螢幕並不如之前照片上看得那樣小，畫面看得很清晰、聲音也聽得很清楚。
本座大巨蛋球場的座椅採取三種顏色混搭，有黑、白、灰三色，關於可能出現「吃球」的問題，遠雄副總經理楊舜欽表示若測試賽後球員確實有所反應，那可以再加裝椅套。
臺北大巨蛋球場球迷等待多年，雖然未來應該也會作為演唱會等活動的用途，不過蔣萬安強調「舉辦棒球賽」是最優先的考量，其他活動要先按照規定來進行審核，也必須提出相關配套。