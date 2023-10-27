不管GD否認吸食毒品！警方準備限制出境：不排除直接到家裡抓人
前南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、本名權志龍）被仁川警察廳證實涉毒，目前立案調查中，沉默2天，GD今（27）日透過律師發表聲明，強調自己從來沒有吸毒，將會積極配合檢警調查，不過最新消息指出，警方已經對他和演員李善均聲請限制出境，意即兩人有逃亡海外的可能性。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，GD今天發布聲明文前，警方早一步考量李善均和GD有潛逃國外的疑慮，因此掌握兩人行蹤，確定人目前都在南韓境內，不會拖太久就會傳喚GD、李善均分別到案說明，釐清各自吸食何種毒品、服用次數及取得毒品的管道，同時向檢察官聲請限制出境，待檢方核准，也不排除直接到住處拘捕嫌犯。
GD表示，自己從來沒有碰過毒品，最近媒體報導的涉毒新聞和他無關，「不過，因為我知道很多人都很關心此事，所以我會積極配合檢警的調查，更加努力地完成工作。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995