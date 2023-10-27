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跟老婆吵架「遊戲片全遭折兩半」！整桌電腦被砸爛　慘烈現場照曝

▲近日大陸一對夫妻吵架，老婆竟將丈夫的遊戲片全部一片一片折斷，還將電腦、主機、筆電、平板全部砸爛。（圖／翻攝自微博）
▲近日大陸一對夫妻吵架，老婆竟將丈夫的遊戲片全部一片一片折斷，還將電腦、主機、筆電、平板全部砸爛。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡／綜合報導

去年一對夫妻吵架激烈，妻子擅自將老公珍藏的哥吉拉公仔送人，險些引發婚姻危機，引起一陣熱議。近日大陸一對夫妻吵架，老婆竟將丈夫的遊戲片全部一片一片折斷，還將電腦、主機、筆電、平板全部砸爛，慘烈後果照曝光後，讓網友看傻喊：「什麼夫妻，這是原告與被告。」 

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微博帳號「顯卡吧的那些事」24日曬出照片，表示這是一對夫妻吵架之後的慘烈結果，只見畫面中地板上有約莫20、30個被打開的遊戲光碟盒子，裡頭的光碟全部被拿出來折成兩半，放在桌上的電腦及主機更是被砸到解體，筆電及平板螢幕也碎成蜘蛛網狀。 

▲夫妻倆吵架後，不只光碟片全被折斷，放在桌上的電腦及主機更是被砸到解體，筆電及平板螢幕也碎成蜘蛛網狀。（圖／翻攝自微博）
▲夫妻倆吵架後，不只光碟片全被折斷，放在桌上的電腦及主機更是被砸到解體，筆電及平板螢幕也碎成蜘蛛網狀。（圖／翻攝自微博）
畫面曝光後，網友紛紛留言驚呼，「什麼夫妻，這是原告與被告」、「PS4光碟還每片拿出來折，仇家都沒這麼閒」、「不買數位版的下場」、「這如果是真的，比柯南所有殺人動機都還充足」、「我一個遊戲女看得都要哭了」。 

不過，此舉動在台灣是有可能挨告的，若是夫妻吵架隨意破壞另一半的物品，對方執意追究，恐怕會吃上官司。知名YouTuber「台南Josh」2022年1月遭妻子Amber家暴，家中物品被「毀滅式」破壞，不但窗簾被割破，電視、桌椅等家具也全部被砸爛，在民事官司部分，包含損害物品及精神賠償金，Amber被判應給付16萬8364元。 

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