把救護車當小黃？6旬翁年搭53次 台南消防局勸導無效開罰1400元
台南市一名家住中西區的60多歲張姓男子，時常稱自己腳麻、腳痛與呼吸喘，撥打119叫救護車搭乘就醫，台南市消防局紀錄，張男今年就已叫了53次，且曾有1天搭4次的紀錄，因此對其追蹤、訪視，認其有濫用資源之虞，依台南市消防救護車收費執行要點，開出1400元的收費告知單。
記者林莞茜／綜合報導
根據台南消防局調查，張男一日使用多次救護車，且還曾在出院後不久又立即打119報案要求送醫，因此經評估，患者在急診醫生評估後能出院表示未有危急生命的症狀需立即處理，應在醫院掛門診追蹤，不該使用救護車前往就醫、急診，因此舉不僅讓救護員徒勞奔波，更容易延誤真正需要搭車救護的病患。
對此，台南市消防局第六大隊及緊急救護科，多次訪視宣導未見成效，依台南市消防救護車收費執行要點對張男開單1400元告知單處罰，盼此能讓公共救護資源得到最大的效益。
台南市消防局表示，救護案件逐年增加，有許多慢性病患或酒醉者，習慣叫救護車搭載到醫院，藉此省去一筆交通費，卻濫用了寶貴的救護資源，許多消防同仁在實務中發現，經常救護的老面孔患者，在救護車上神情自若，其實並無即刻生命危險。