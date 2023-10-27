爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

攜朱銘美術館現地修復　朱銘《太極系列》銅雕將在高美館園區重現

▲朱銘《太極系列》銅雕作品於高美館啟動現地修復作業。（圖／高雄市立美術館提供）
▲朱銘《太極系列》銅雕作品於高美館啟動現地修復作業。（圖／高雄市立美術館提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

備受關注的臺灣雕塑大師朱銘《太極系列》銅雕作品，因中正體育場整修契機，已於日前由專業運輸團隊自高雄中正體育場移至高雄市立美術館園區，由朱銘美術館典藏維護部進駐現場，展開為期一個半月的修護工作，現場開放民眾觀看完整修復過程，共同見證大師作品重展榮光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市文化局局長王文翠表示，1986年高雄市承辦當時的臺灣區運動會，藝術家朱銘受邀於主會場中正運動場前設置大型藝術作品《太極系列》（此為朱銘美術館典藏名稱，外界通稱《對招》而1986年當時名為《太極-前推》），這也是朱銘唯一一次在臺灣為運動會創作作品，深具歷史意義。

王文翠並說，作品修復場地特別選在戶外開放性空間，就是希望透過大師作品修復過程，讓大眾認識博物館藏品修復的工作，同時也邀請市民朋友一同關心這件作品重綻光芒。

▲朱銘《太極系列》銅雕作品於高美館啟動現地修復作業。（圖／高雄市立美術館提供）
▲朱銘《太極系列》銅雕作品於高美館啟動現地修復作業。（圖／高雄市立美術館提供）
高美館代理館長林羿妏表示，《太極系列》的兩座銅雕作品各約有3噸重，在專業藝術品運輸團隊與修復師的審慎戒護下，於9月底從中正體育場前廣場移至高美館行政區草坡前暫時安置，現由朱銘美術館典藏維護部修復師著手進行修護，該團隊成員有修復碩士學位之修復師與一直以來偕同藝術家創作的資深同仁，長期維護與修復朱銘美術館園區的百餘件作品，深具修護朱銘作品的經驗，因此借重該團隊實務經驗來守護此件城市重要的藝術資產。

林羿妏並說，高美館園區廣達43公頃，設有40餘件戶外藝術作品，其中一件受到民眾喜愛的作品就是朱銘大師在2000年所創作的《太極系列-太極拱門》，如今迎來《太極系列》大型銅雕，期待以大師不同年代的創作，與城市、民眾之間產生更多美好的藝術體驗。

朱銘美術館修護團隊則指出，由於作品長期放置戶外，受陽光曝曬、雨水沖刷及空氣中汙染源等外在因的素影響，作品出現髒汙、鏽蝕、保護層耗損等狀況，但狀態尚好。修復師將逐步進行作品清潔、移除污漬後，依照作品現況局部全色等方式維持整體美觀，最後施加保護層，以減緩金屬鏽蝕的方式以利保存維護。修護作業預定11月底完成，於每週一至週五開放參觀修護過程，同時也期望參觀民眾留給修復師可以專注工作的修護環境。

朱銘最大銅雕淪街友棲身地？高市府：作品評估移至高美館

趙天麟退選郭建盟喊反空降　陳其邁不怕壓力：會提出最好候選人

郭台銘連署又出事　屏東查獲200元換連署書、3嫌羈押禁見

郭台銘連署高雄也傳行賄　1人聲請羈押禁見、2人交保候傳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞