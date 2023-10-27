攜朱銘美術館現地修復　朱銘《太極系列》銅雕將在高美館園區重現

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王文翠並說，作品修復場地特別選在戶外開放性空間，就是希望透過大師作品修復過程，讓大眾認識博物館藏品修復的工作，同時也邀請市民朋友一同關心這件作品重綻光芒。
高美館代理館長林羿妏表示，《太極系列》的兩座銅雕作品各約有3噸重，在專業藝術品運輸團隊與修復師的審慎戒護下，於9月底從中正體育場前廣場移至高美館行政區草坡前暫時安置，現由朱銘美術館典藏維護部修復師著手進行修護，該團隊成員有修復碩士學位之修復師與一直以來偕同藝術家創作的資深同仁，長期維護與修復朱銘美術館園區的百餘件作品，深具修護朱銘作品的經驗，因此借重該團隊實務經驗來守護此件城市重要的藝術資產。
林羿妏並說，高美館園區廣達43公頃，設有40餘件戶外藝術作品，其中一件受到民眾喜愛的作品就是朱銘大師在2000年所創作的《太極系列-太極拱門》，如今迎來《太極系列》大型銅雕，期待以大師不同年代的創作，與城市、民眾之間產生更多美好的藝術體驗。
朱銘美術館修護團隊則指出，由於作品長期放置戶外，受陽光曝曬、雨水沖刷及空氣中汙染源等外在因的素影響，作品出現髒汙、鏽蝕、保護層耗損等狀況，但狀態尚好。修復師將逐步進行作品清潔、移除污漬後，依照作品現況局部全色等方式維持整體美觀，最後施加保護層，以減緩金屬鏽蝕的方式以利保存維護。修護作業預定11月底完成，於每週一至週五開放參觀修護過程，同時也期望參觀民眾留給修復師可以專注工作的修護環境。